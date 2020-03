Sensore Touch ID nell’Apple Watch: forse sarà incluso nella corona

Un rapporto congiunto di The Verifier e del canale YouTube iUpdate rivela alcune delle nuove funzionalità che si dice arrivino con l’Apple Watch di prossima generazione. Il rapporto indica una nuova caratteristica significativa: il sensore Touch ID nell’Apple Watch. Secondo queste indiscrezioni Apple sta attualmente lavorando su due diversi approcci per aggiungere lo sblocco tramite l’impronta digitale. Al momento, l’Apple Watch non offre opzioni di autenticazione biometrica, gli utenti devono digitare un codice PIN la prima volta che si mettono l’orologio al polso.

Sensore Touch ID nell’Apple Watch

Apple starebbe vagliando due diverse soluzioni per aggiungere il sensore Touch ID nell’Apple Watch. La prima soluzione sarebbe attraverso l’integrazione di un sensore di impronte nella corona. L’altro metodo, invece, sarebbe quello di aggiungere un sensore sotto lo schermo. Tuttavia entrambe le soluzioni incontrano delle difficoltà. Specialmente la prima opzione sembra di difficile applicazione poiché in questo momento la corona serve per abilitare la funzione elettrocardiogramma. Da quando l‘ECG è stato aggiunto in Apple Watch Series 4, il frontalino della corona è coperto da un elettrodo di titanio. Non possiamo sapere come Apple possa aggiungere un sensore impronte digitali anche lì. Per questo, sembra che questa funzionalità non sarà pronta per quest’anno, ma anche secondo The Verifier sembra più probabile il suo arrivo nel 2021.

Voci affermano che Apple stia pensando di riprendere la presenza di un sensore di impronte digitali anche sullo schermo degli iPhone in alternativa allo sblocco tramite Face ID. Tuttavia, al momento non ci aspettiamo di vedere Touch ID su nessuno dei modelli di iPhone 12. L’analista Ming-Chi Kuo afferma però, che il sensore di impronte digitali potrà essere sul pulsante di accensione dei futuri iPhone di fascia bassa. Questa soluzione consentirebbe all’azienda di offrire un dispositivo a schermo intero senza incorporare il costoso sistema di telecamere TrueDepth.

Oltre a Touch ID, il rapporto conferma la presenza del sensore di ossigeno nel sangue e la funzione di monitoraggio del sonno in arrivo su Apple Watch con watchOS 7. Prevediamo che Apple introdurrà ufficialmente watchOS 7 all’annuale Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) che si terrà a giugno 2020. Come già annunciato da Apple, la WWDC 2020 avrà un nuovo formato online quest’anno, con un keynote e sessioni che metteranno in contatto milioni di sviluppatori in tutto il mondo.

Fonte 9to5mac