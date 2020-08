Sense, Versa 3 e Inspire 2, ecco i nuovi wearable di Fitbit: presente anche la funzione che rileva l’ECG

È passato un pò di tempo da quando Google ha annunciato la sua intenzione di acquisire Fitbit per 2,1 miliardi di dollari, e ciò è dovuto principalmente alle indagini normative e antitrust da parte degli Stati Uniti e dell’UE nei confronti del colosso di Mountain View.

Nel frattempo, l’azienda di smartwatch si è preparata ad aggiungere funzionalità software come l’integrazione di Google Assistant nelle sue bande di fitness. Ma a quanto pare non è tutto, poiché i rendering trapelati di recente indicano che Fitbit sta lavorando per il lancio di alcuni nuovi prodotti, ovvero Fitbit Versa 3, Fitbit Sense e Fitbit Inspire 2.

Il portale Winfuture.de ha condiviso rendering e informazioni preliminari sui nuovi dispositivi in ​​arrivo, e anche il noto leaker Evan “evleaks” Blass ha pubblicato dei rendering di alta qualità di Fitbit Versa 3.

Si ipotizza che Fitbit Sense sarà il primo prodotto smartwatch-fitness tracker dell’azienda a essere lanciato con la funzione per il rilevamento dell’ECG, come suggerisce il simbolo che si trova sul retro del dispositivo. Il device dovrebbe avere anche altre funzionalità, come la misurazione della temperatura, il supporto GPS e la resistenza all’acqua. La build dovrebbe essere in metallo, un particolare che lascia presupporre un prezzo un pò più alto rispetto agli altri due dispositivi.

Il Fitbit Versa 3 dovrebbe essere più economico, con supporto per input vocale (e forse Google Assistant), GPS e resistenza all’acqua. La costruzione dovrebbe essere in policarbonato, posizionandolo come un’alternativa leggermente meno costosa rispetto a Fitbit Sense (probabilmente anche per l’assenza del sensore che rileva l’ECG, ndr).

Infine, ecco Fitbit Inspire 2, che sarà soprattutto un fitness tracker e probabilmente il dispositivo più economico del “terzetto”. In attesa di conoscere ulteriori dettagli tecnici, sarà anche interessante vedere come Fitbit posizionerà questi prodotti sul mercato, alla luce della concorrenza sempre più agguerrita di altri produttori di smartwatch come Xiaomi e Garmin, oltre ovviamente ad Apple e Samsung.

Fonte XDA