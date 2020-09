Sennheiser lancia CX 400BT, gli auricolari true wireless con controlli touch e grande autonomia

Gli auricolari true wireless Sennheiser CX 400BT sono stati appena annunciati dall’azienda tedesca. Gli auricolari saranno disponibili in due varianti di colore – bianco e nero, ndr – a partire dal 15 settembre, al prezzo di 199 euro.

L’obiettivo del marchio teutonico era quello di rendere i CX 400BT degli auricolari “per tutti i giorni”, dedicandoli quindi ad ascoltatori occasionali. Obiettivo che sembra essere stato raggiunto: i nuovi auricolari Sennheiser presentano un design squadrato, diverso rispetto al design arrotondato degli auricolari Momentum True Wireless 2.

L’autonomia delle nuove cuffie è uno degli aspetti più interessanti: siamo sulle 7 ore di utilizzo, che diventano 20 con la ricarica garantita dalla custodia del prodotto.

Sennheiser, nel post di presentazione delle sue nuove cuffie, afferma che gli CX 400BT hanno un design elegante e “minimalista”, anche se guardando alcune delle foto per la stampa non sembrano avere esattamente questi tratti estetici. Ogni auricolare è dotato di driver dinamici da 7 mm ed è presente anche l’ormai immancabile sistema di cancellazione del rumore ambientale, che eleva la qualità delle chiamate vocali e anche dell’ascolto della propria musica preferita.

Ci sono controlli touch sulla sezione esterna del CX 400BT, che possono essere personalizzati per chiamate, riproduzione musicale o accesso agli assistenti vocali. Interessante anche il sistema acustico presente su queste cuffie, che garantisce un suono stereo hi-fi con bassi profondi, medi naturali e alti caratterizzati da un elevato dettaglio.

L’annuncio ufficiale di Sennheiser non entra nei dettagli delle specifiche, anche se l’autorevole sito The Verge ci aiuta a capire meglio le caratteristiche tecniche di questi auricolari CX 400BT, a cominciare dalla connettività Bluetooth 5.1 e dal supporto ad alcuni codec audio avanzati come AAC e aptX, oltre a SBC. Infine, sembra che i nuovi auricolari dell’azienda tedesca possano essere collegati solo a un singolo dispositivo alla volta.

Fonte Gadgets360