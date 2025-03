Senatori democratici chiedono a Trump di collaborare per salvare TikTok prima della scadenza

La questione di TikTok continua a tenere banco negli Stati Uniti, con tre senatori democratici che sollecitano l’intervento del presidente Donald Trump. Questo accade in vista della scadenza del 5 aprile, quando l’applicazione potrebbe essere esclusa dal mercato americano a meno di un intervento legislativo. La situazione si fa sempre più complessa, poiché a rischio ci sono anche le compagnie coinvolte, esposte a responsabilità sanzionatorie significative.

I senatori e la loro lettera a Trump

I senatori Ed Markey , Chris Van Hollen e Cory Booker hanno espresso la loro contrarietà alla decisione del Congresso che l’anno scorso ha approvato un divieto su TikTok. Questo provvedimento richiedeva che la società madre cinese, ByteDance, si disfacesse dell’app entro il 19 gennaio, altrimenti avrebbe affrontato un’espulsione effettiva dal mercato americano. In una lettera indirizzata a Trump, i senatori hanno sottolineato che “è inaccettabile e impraticabile” ignorare i requisiti imposti dalla legge, facendo riferimento a un’estensione del termine di disinvestimento concessa in gennaio fino al 5 aprile.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questo termine, se non rispettato, potrebbe portare a responsabilità finanziarie enormi per i fornitori di servizi che continuassero a collaborare con l’app. Gli esperti legali hanno già avvertito che il piano di Trump per un divieto di TikTok potrebbe non reggere a livello giuridico. In effetti, la scadenza era già tecnicamente scaduta al momento dell’insediamento di Trump. Sebbene l’ex presidente Joe Biden avesse apparentemente eluso il problema durante i suoi ultimi giorni in carica, nessuno dei due presidenti ha utilizzato il meccanismo di estensione previsto dalla legge per permettere a quest’ultima di essere modificata.

Possibili scenari per il futuro di TikTok

Trump ora si trova di fronte a due opzioni per permettere a TikTok di continuare le sue operazioni dopo il 5 aprile. Potrebbe decidere di estendere nuovamente il termine o cercare di raggiungere un accordo che garantisca la conformità legale dell’app. Secondo delle fonti interne, un’idea nel dibattito potrebbe prevedere che Oracle assicuri che i dati degli utenti americani siano protetti da potenziali intrusioni del governo cinese, mantenendo però l’algoritmo di raccomandazione sotto il controllo di ByteDance. Tuttavia, questa soluzione non ha convinto alcuni esponenti politici, che l’hanno giudicata insufficiente per affrontare le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

Il rappresentante John Moolenaar , presidente della House Select Committee on China, ha ribadito che “ByteDance deve completamente dismettere il suo controllo su TikTok,” e questo implica che non deve avere voce in capitolo sulle operazioni della piattaforma o condividere dati, contenuti, o algoritmi. Ecco perché qualsiasi accordo che non rispetti questa condizione verrebbe considerato non legale.

Le conseguenze di un’eventuale proroga

I senatori hanno messo in guardia sulle conseguenze delle misure che Trump potrebbe decidere. In caso di ulteriori proroghe, le aziende come Oracle, Apple e Google potrebbero trovarsi a fronteggiare responsabilità legali insostenibili. “Se continui a tentare di posticipare la scadenza del disinvestimento attraverso ordini esecutivi, qualsiasi ulteriore estensione renderà Oracle, Apple, Google e altre compagnie vulnerabili a pericoli legali enormi,” avvertono. Soprattutto, se Trump cerca di portare a termine un accordo con Oracle, tale intesa potrebbe non essere in grado di soddisfare le norme richieste dal provvedimento legislativo.

In alternativa, i senatori suggeriscono di lavorare con il Congresso per estendere il termine per la dismissione, presentando il “Extend the TikTok Deadline Act”. Questa proposta è stata lanciata da Markey prima che Trump assumesse ufficialmente la presidenza, cercando di garantire un margine di manovra fino ad ottobre.

Se Trump decidesse di optare per una collaborazione con Oracle piuttosto che per una vendita completa, i senatori lo esortano a modificare la legge originale, così da garantire che TikTok possa continuare a operare nei limiti della legalità. “In ogni caso, la soluzione per salvare TikTok deve passare attraverso Capitol Hill,” concludono i senatori.