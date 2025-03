Semiconduttori: il mercato globale nel 2024 e l’impatto dell’intelligenza artificiale

Il 2024 ha segnato un periodo di notevole espansione per l’industria globale dei semiconduttori, con una crescita sostenuta in particolare dalle vendite di processori destinati a applicazioni di intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da TrendForce, i principali dieci produttori di chip fabless hanno registrato complessivamente un fatturato vicino a un quarto di trilione di dollari, evidenziando una dinamica di mercato in forte evoluzione.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La crescita di Nvidia nel settore

Nvidia si conferma leader incontrastata nel mercato dei semiconduttori, contribuendo in modo significativo ai risultati finanziari del settore. Nel 2024, l’azienda ha riportato vendite per un totale di 124,3 miliardi di dollari, registrando un impressionante aumento del 125% rispetto all’anno precedente. La crescita di Nvidia è principalmente attribuibile alla produzione di unità di elaborazione grafica basate sull’architettura Hopper, tra cui i modelli H100, H20 e H200. Verso la fine dell’anno, l’azienda ha avviato la produzione di componenti di nuova generazione basati sull’architettura Blackwell, come i modelli B200, GB200 e B100, da cui ci si aspetta un’ulteriore crescita dei ricavi nel 2025.

Analisi dei principali concorrenti

Subito dopo Nvidia, si colloca Qualcomm, il secondo produttore al mondo di chip fabless con un fatturato di 34,86 miliardi di dollari, il quale ha visto una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. Questa espansione è stata possibile grazie a una strategia di diversificazione, che include attività che spaziano dall’industria automotive ai PC, fino a un recente ingresso nel mercato delle CPU per data center.

Broadcom segue con ricavi di 30,64 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto al 2023. AMD, posizionata al quarto posto, ha registrato un fatturato di 25,79 miliardi di dollari con un’espansione del 14%. Infine, MediaTek occupa la quinta posizione, con vendite per 16,52 miliardi di dollari.

Previsioni per il 2025

Guardando al futuro, le previsioni indicano che il record di vendite di Nvidia e delle altre aziende di punta nel settore dei semiconduttori potrebbe ripetersi anche nel 2025. L’intelligenza artificiale sembra destinata a continuare a giocare un ruolo cruciale, alimentando la crescita in vari segmenti di mercato, dai data center ai dispositivi personali.

Nella graduatoria dei principali sviluppatori di chip fabless, dopo MediaTek troviamo Marvell con un fatturato di 5,637 miliardi di dollari, seguita da Realtek e Novatek . Will Semiconductor e MPS chiudono la lista con ricavi rispettivamente di 3,05 miliardi e 2,2 miliardi di dollari.

Il successo di queste aziende è attribuibile a sviluppi significativi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, Will Semiconductor ha beneficiato di un aumento della domanda per sensori d’immagine CMOS utilizzati in smartphone Android e veicoli autonomi. D’altro canto, MPS ha registrato un notevole aumento delle vendite grazie ai suoi chip per la gestione della potenza, sempre più richiesti nel comparto dei server per applicazioni di AI.