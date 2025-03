Segnalati problemi e bug dopo l'aggiornamento di marzo per i telefoni Pixel di Google

L'aggiornamento di marzo per i telefoni Pixel di Google ha generato molte lamentele tra gli utenti, in particolare nei modelli Pixel 7 e Pixel 8. I possessori di questi dispositivi segnalano svariati problemi, tra cui malfunzionamenti del display e dell’audio, che rendono l’esperienza d'uso frustrante. Le segnalazioni sono arrivate principalmente attraverso i forum ufficiali di supporto di Google e la community su Reddit.

Problemi di display nei Pixel 8 Pro

Molti utenti del Pixel 8 Pro hanno espresso le proprie lamentele riguardo a un grave problema di sfarfallio dello schermo, segnalato in particolare durante la riproduzione di video. Questo problema è caratterizzato da cali di luminosità improvvisi che si registrano circa ogni dieci secondi. I possessori non riescono così a godere pienamente dei propri video preferiti su piattaforme come YouTube, con il rischio di vedersi disturbati anche nella fruizione dei contenuti.

Un potenziale rimedio a questo inconveniente è emerso da una discussione su Reddit, dove un utente ha suggerito di abbassare il refresh rate del display a 60Hz. Questa soluzione, però, potrebbe risultare poco gradita soprattutto a chi fa continuamente uso di dispositivi più recenti, come un iPhone non Pro, abituandosi a una fluidità superiore. Sembra che molti utenti stiano lottando con questa situazione, sperando in una soluzione rapida da parte di Google.

Problemi audio e altre segnalazioni

Oltre ai problemi di visualizzazione, gli utenti del Pixel 7 e anche del Pixel 9 segnalano un altro inconveniente che colpisce l’audio del dispositivo. In alcuni casi, il volume della musica diventa inaspettatamente più alto rispetto al suono di riproduzione dei video, creando un’esperienza utente incoerente e fastidiosa.

Per aggiungere ulteriori complicazioni, è stato segnalato anche un problema con la vibrazione. Gli utenti hanno notato variazioni imprevise nell'intensità del feedback aptico, con le vibrazioni che cambiano in modo casuale, risultando più deboli o più forti senza alcuna apparente logica. Questi inconvenienti stanno impattando pesantemente sull'esperienza d'uso complessiva.

Le recenti difficoltà di Google con gli aggiornamenti

Google, purtroppo, non è nuovo all'emergere di problematiche dopo il rilascio di aggiornamenti software. Nessun produttore è esente da errori, ma la casa di Mountain View ha affrontato diverse sfide nel suo recente passato, che hanno portato a una cattiva reputazione. Ad esempio, le problematiche di latenza audio e stabilità durante l’uso di alcune applicazioni hanno reso alcuni dispositivi poco affidabili.

Questo non è un problema unico; nella memoria recente, uno specifico bug di archiviazione aveva già creato disagi a gennaio, con utenti che si lamentavano della scomparsa di file e malfunzionamenti di applicazioni per fotocamere e archiviazione, nonostante ci fosse spazio disponibile. Gli utenti si aspettano un'azione proattiva da parte di Google nei prossimi giorni per risolvere questi inconvenienti.

Aspettative di ripristino e suggerimenti per gli utenti

In light of the current severe bugs reported by users, Google potrebbe dover affrontare con urgenza tali problemi. Ad oggi, non è chiaro quando verranno rilasciate eventuali correzioni, ma considerando la mole di segnalazioni, ci si aspetta che l'azienda prenda provvedimenti celeri.

Nel frattempo, gli utenti sono incoraggiati a continuare a riportare le proprie esperienze sui forum di supporto di Google, stringendo collaborazione per garantire che questi problemi vengano recepiti e risolti. Con il lancio imminente del Pixel 9a, non c'è momento meno opportuno per accumulare insoddisfazione per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

Il giorno di apertura dei preordini per il Pixel 9a è fissato per il 19 marzo, e la speranza è che i nuovi acquirenti possano godere di un dispositivo funzionante e privo di problemi software significativi. Sarà valutato l'andamento degli aggiornamenti e se effettivamente Google risponderà prontamente a queste problematiche.