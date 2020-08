Security Smart Drop, l’idea di Anker Innovations per rendere più sicure le consegne dei pacchi

Anker Innovations, che produce dispositivi con diversi marchi, ha appena annunciato il lancio di un nuovo prodotto che fa parte del brand Eufy. Si tratta di Security Smart Drop, che viene descritto come una “combinazione perfetta” di una cassetta della posta durevole, una serratura intelligente e una videocamera di sicurezza.

Security Smart Drop è stato lanciato su Kickstarter, il sito web statunitense creato per facilitare i finanziamenti collettivi per i progetti creativi. Security Smart Drop è dotato di una fotocamera integrata con rilevatori facciali e di movimento, ed è inoltre compatibile con l’assistente vocale.

Per accedere alla mailbox si può usare un codice pin oppure scegliere l’apertura remota tramite l’app Eufy. Lo strumento è facile da usare sia per i proprietari delle abitazioni che per i dipendenti chiamati a svolgere le consegne. Realizzata con acciaio al carbonio laminato a freddo, Security Smart Drop è progettata per resistere a qualsiasi condizione atmosferica.

La fotocamera a 1080p, dotata di intelligenza artificiale, consente di visualizzare e tenere traccia di ogni consegna dall’inizio alla fine. In caso di problemi con il corriere, l’utente può passare facilmente al live streaming e comunicare con loro.

Ma cosa ha spinto Anker Innovations a realizzare questo tipo di soluzione? Come spiega la stessa azienda, ogni anno vengono rubati 44,8 milioni di pacchi, il che significa che 1 famiglia su 4 deve fare i conti con furti di questo tipo. Tra questi, il 36% deve attendere 7 giorni o più per ottenere una sostituzione e il 27% non riesce ad ottenere alcuna forma di risarcimento per questi pacchetti rubati.

Il riscontro della Security Smart Drop sembra essere positivo. “Abbiamo eseguito un esperimento nella nostra area di residenza di Seattle – fa sapere Anker Innovations – e abbiamo scoperto che su un campione di 100 addetti alle consegne, il 92% di loro era desideroso di utilizzare SmartDrop, con una percentuale di successo del 93,5%. Numeri che dimostrano come SmartDrop risulti uno strumento di alto gradimento per i proprietari di casa e anche per gli addetti alla consegna”.