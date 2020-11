Nella seconda metà del 2021 vedremo altri MacBook con Apple Silicon: quali saranno?

Apple prevede di rilasciare ulteriori modelli di MacBook con Apple Silicon, anche se non prima della seconda metà del 2021. Lo rivela l’analista Ming-Chi Kuo, solitamente molto informato su ciò che succede dalle parti di Cupertino. L’operazione rientrerebbe ovviamente nell’ambito della transizione di due anni annunciata dell’azienda, ovvero il passaggio dai processori Intel alla tecnologia proprietaria per tutta la sua linea di Mac.

In una nota di ricerca di ieri, ottenuta dal portale MacRumors, Kuo ha affermato che questi modelli di MacBook presenteranno un nuovo design. L’analista non ha specificato quali modelli saranno, ma in precedenza ha affermato che i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici riprogettati con Apple Silicon sarebbero stati lanciati alla fine del secondo trimestre o terzo trimestre del 2021.

Altri “rumors” rivelano che tra questi nuovi Mac con Apple Silicon troveremo anche un iMac da 24 pollici ridisegnato e una versione più piccola del Mac Pro.

I primi Mac di Apple con il suo chip M1 personalizzato, tra cui il nuovo MacBook Air, il MacBook Pro da 13 pollici di fascia bassa e il Mac mini, sono in fase di distribuzione dalla scorsa settimana. I modelli che continuano a utilizzare processori Intel per il momento sono MacBook Pro da 13 pollici con quattro porte Thunderbolt, MacBook Pro da 16 pollici, iMac, iMac Pro e Mac Pro.

Kuo ha inoltre aggiunto che la domanda per il nuovo iPad Air è stata migliore del previsto. Guardando al 2021, ci si aspetta che lo slancio di crescita dell’iPad derivi dall’adozione di nuove tecnologie come la retroilluminazione Mini-LED e il supporto 5G. Kuo prevede che nella seconda metà del prossimo anno Apple deciderà di lanciare anche un nuovo iPad a basso prezzo, presumibilmente l’iPad di nona generazione.

Ma non è tutto, perchè l’analista si aspetta che anche gli AirPods di terza generazione vengano lanciati alla fine del secondo trimestre del 2021. In precedenza ha affermato che il design degli AirPods di terza generazione sarà “simile agli AirPods Pro”, anche se probabilmente saranno sprovvisti del sistema di cancellazione del rumore.

Infine, Kuo ha previsto che “lo slancio della nuova spedizione di Apple Watch nel 2021 beneficerà di innovative funzioni di gestione della salute e di un design migliorato del fattore di forma”, ma non è chiaro se si riferisca alle nuove opzioni di custodia dell’Apple Watch Series 6 (come l’alluminio blu, ndr) o a modelli riprogettati di Apple Watch Series 7.

Fonte MacRumors