Seagate presenta un'unità SSD ultra compatta e resistente per utenti in movimento

Seagate Technology ha svelato la sua nuova unità SSD, pensata per chi ha bisogno di mobilità e sicurezza nei trasferimenti di dati. Questa nuova proposta si va ad aggiungere a un panorama già affollato di dispositivi di memoria, caratterizzandosi per le sue dimensioni e robustezza. Disponibile in versioni da 1TB e 2TB, l'unità promette velocità di trasferimento che raggiungono i 1.000 MB/s, rendendo il trasferimento di file di grandi dimensioni un'operazione rapida ed efficace, perfetta per chi è sempre in movimento.

Caratteristiche tecniche dell'unità SSD

L'unità SSD di Seagate si distingue per le sue dimensioni contenute, essendo leggera e facilmente trasportabile. Con un peso di solo 24 grammi e misurando 70mm per 20.40mm, il dispositivo ricorda una chiavetta USB, rendendolo ideale per chi ha necessità di un dispositivo poco ingombrante da portare con sé. Un altro fattore che ne facilita l’utilizzo è la possibilità di agganciarlo a un portachiavi. Ma non è solo la portabilità a renderlo interessante; l'unità vanta anche una resistenza notevole, capace di sopportare cadute da altezze fino a 3 metri, oltre a una protezione contro polvere e acqua, grazie al grado di protezione IP54.

Compatibilità e praticità d’uso

L'unità SSD è facilmente utilizzabile grazie alla porta USB-C, che consente un collegamento immediato; è compatibile con diversi sistemi operativi tra cui Windows, Mac, Android, e anche con dispositivi Apple come iPhone e iPad, nonché con diverse console di gioco. Grazie alla natura plug-and-play del dispositivo, gli utenti possono iniziare a trasferire dati non appena lo collegano a una porta USB-C o utilizzando un adattatore da USB-C a USB, senza bisogno di software aggiuntivi.

Garanzia e assistenza

Il marchio Seagate offre una garanzia limitata di tre anni, assicurando agli utenti un supporto concreto in caso di necessità. Inoltre, l’unità è accompagnata dai servizi di recupero dati Rescue di Seagate per un ulteriore grado di sicurezza, tranquillizzando così gli utenti sulla protezione dei loro dati più preziosi. Non solo, il software di backup Toolkit di Seagate consente di eseguire operazioni di backup e sincronizzazione dei file in modo semplice e intuitivo.

Dettagli sulla confezione e il prezzo

La nuova unità SSD di Seagate è preformattata in exFAT, permettendo l'uso su diverse piattaforme senza necessità di riformattazione. Tuttavia, è possibile modificarne il formato se necessario, scegliendo tra opzioni come APFS, HFS+ o NTFS. La confezione include l'unità, una custodia in silicone per la protezione, un tappo in silicone, un cordino e una guida rapida per l’installazione e l'uso.

Disposti a rendere disponibili i loro prodotti sul mercato a breve, Seagate ha fissato il prezzo per la versione da 1TB a 139,99€ e per quella da 2TB a 244,99€, posizionandosi competitivamente nel vasto mercato delle periferiche di archiviazione.