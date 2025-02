Scuole danesi vietano smartphone: nuova legge per un ambiente educativo più sano

In Danimarca, l'esecutivo ha preso una decisione storica: vietare l'uso degli smartphone in tutte le scuole e durante le attività scolastiche. Questa mossa segue le raccomandazioni di una commissione governativa che ha esaminato la questione dell'uso dei telefoni tra i ragazzi, evidenziando la necessità di limitare la loro presenza per i minorenni, in particolare per gli studenti sotto i 13 anni. Secondo quanto riportato da The Guardian, la legislazione esistente sarà modificata per garantire che le scuole dell'obbligo, che comprendono le scuole elementari e secondarie, diventino completamente "free phone". Di conseguenza, la maggior parte degli adolescenti tra i 7 e i 16-17 anni sarà legalmente obbligata a non portare i dispositivi a scuola.

Una marcia indietro significativa rispetto al passato

Questa nuova normativa segna un netto cambiamento rispetto alle precedenti posizioni del governo danese, che aveva resistito a introdurre simili divieti. Tuttavia, il panorama educativo europeo sta cambiando, con sempre più paesi che si interrogano sui rischi associati all'uso eccessivo di smartphone e social media. Il governo danese sembra ora unirsi a questo movimento.

Nel 2023, il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha istituito una Commissione sul benessere, incaricata di indagare sul crescente malessere tra i giovani. Il report, reso pubblico il 25 febbraio, ha rivelato dati preoccupanti sulla digitalizzazione e sull'impatto di Internet sulla vita dei più giovani. Tra le 35 raccomandazioni, si sottolinea l'urgenza di implementare una normativa nazionale che limiti l'uso degli smartphone durante il tempo scolastico e le attività extrascolastiche.

Dichiarazioni e visione educativa del governo

Mattias Tesfay, ministro dell'Infanzia e dell'Istruzione, ha espresso chiaramente la necessità di ripristinare la scuola come ambiente di apprendimento, un luogo di riflessione e crescita, che non diventi un'extensione delle camerette degli adolescenti. È importante notare che ci saranno delle eccezioni per gli studenti con esigenze educative specifiche, ma in generale, Tesfay non tollera che telefoni e tablet abbiano un ruolo all'interno dell'istituto, "sia durante le lezioni che durante gli intervalli".

Confronto con la situazione italiana

In Italia, il dibattito sull'uso degli smartphone nelle scuole sta iniziando a seguire una traiettoria simile. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, una circolare del ministro Valditara vieta l'uso di smartphone, anche per scopi didattici. Tuttavia, a differenza della Danimarca, non viene negato il possesso del dispositivo.

Questa situazione evidenzia la crescente preoccupazione a livello globale rispetto al fenomeno dei social network tra i più giovani. In Australia, ad esempio, il governo ha recentemente deciso di vietare l'accesso alle piattaforme social per i minori di 16 anni. Servizi come Facebook, Instagram e TikTok sono diventati magneti per l'attenzione dei giovani, assorbendo ore preziose della loro giornata in contenuti infiniti che li invitano a rimanere incollati agli schermi.

La nuova legislazione danese potrebbe rappresentare un passo importante verso un ambiente educativo più equilibrato, dove il benessere degli studenti viene messo al centro delle politiche scolastiche.