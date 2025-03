Scoprire Winget: il gestore di pacchetti di Windows per un'installazione intelligente

In un mondo digitale dove il tempo è essenziale, la ricerca e l'installazione di software possono rivelarsi un processo frustrante. I programmi richiesti si trovano spesso disperdendosi tra vari siti web di sviluppatori, e l’installazione manuale può rappresentare un grave rompicapo. Fortunatamente, Windows dispone di uno strumento che può semplificare notevolmente questo compito: Winget. È un gestore di pacchetti che consente di installare, aggiornare e rimuovere applicazioni direttamente dalla riga di comando, avvicinando il sistema operativo a funzionalità simili a quelle delle distribuzioni Linux.

Il comando per aggiornare i programmi in Windows

Per iniziare a utilizzare Winget, è necessario accedere alla riga di comando. Si può farlo cercando “cmd” nella barra di ricerca di Windows e selezionando “Esegui come amministratore”. Una volta aperta la finestra del prompt dei comandi, basta digitare winget -v e premere Invio. Se il sistema risponde con il numero di versione, significa che Winget è già installato. Altrimenti, gli utenti di Windows 10 e Windows 11 possono scaricarlo facilmente visitando la pagina ufficiale e installando il pacchetto Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.msixbundle.

Per ottenere l’elenco dei programmi che possono essere aggiornati, è sufficiente inserire il comando winget upgrade . Questo è uno degli aspetti più impressionanti di Winget: non si limita a controllare le applicazioni installate tramite il gestore stesso, ma estende la sua azione anche a qualsiasi programma precedentemente installato su Windows. Gli utenti possono trovare nel catalogo programmi Win32 e app scaricate tramite il Microsoft Store, ognuna delle quali è identificata da un codice alfanumerico noto come Id.

Per aggiornare un’app specifica, si può effettuare la richiesta digitando winget upgrade seguito dal nome del programma. È importante notare che per i programmi che contengono spazi nel nome, si devono usare le virgolette. Ad esempio, per aggiornare Proton VPN si digiterà winget upgrade "Proton VPN" .

Aggiornamenti massivi con un solo comando

Per chi desiderasse aggiornare tutti i programmi che richiedono aggiornamenti, Winget offre una funzione estremamente comoda. È sufficiente inserire il comando winget upgrade --all e il sistema procederà automaticamente. Quest’ultima funzionalità rappresenta un notevole progresso rispetto ai metodi tradizionali di aggiornamento, dove i singoli programmi dovevano essere gestiti uno per uno. La versatilità e l’efficacia di Winget dimostrano come Microsoft abbia lavorato per fornire ai propri utenti uno strumento potente e intuitivo.

Installazione dei programmi in Windows tramite riga di comando

Winget non si ferma agli aggiornamenti, ma offre funzionalità complete per l’installazione delle applicazioni. Utilizzando il comando winget search , gli utenti possono cercare facilmente i programmi da installare. Per avviare la procedura d’installazione, è sufficiente digitare winget install --id "Id.Applicazione" . Usare l'Id specifico è fondamentale per evitare ambiguità, poiché questo identificativo è unico per ogni programma disponibile nel catalogo Winget.

È importante considerare che, per installare alcune applicazioni, Winget potrebbe necessitare dei privilegi di amministrazione. Inoltre, per impostazione predefinita, non offre opzioni di personalizzazione durante l’installazione. Gli utenti possono, però, aggiungere una serie di parametri al comando di installazione. Tra questi, --accept-package-agreements per accettare automaticamente le licenze, --interactive per avviare l’installazione in modalità interattiva e --scopemachine per rendere l'app disponibile a tutti gli utenti del computer.

Grazie a Winget, è possibile creare script personalizzati per installare automaticamente tutti i programmi necessari alla fine del processo di installazione di Windows 11. Questo metodo consente di avere un sistema pronto all’uso sin dal primo avvio.

Considerazioni finali sulle alternative a Winget

Anche se Winget è uno strumento avanzato e poco conosciuto, non è l’unica opzione a disposizione degli utenti di Windows. Un’alternativa interessante è Scoop, che offre un sistema differente per gestire le applicazioni. Scoop installa i programmi in una directory centrale senza modificare le variabili di ambiente, il che elimina la necessità di privilegi di amministrazione e rende le applicazioni più portatili.

Scoop gestisce le dipendenze in modo più efficace, consentendo di tornare a versioni precedenti delle applicazioni se necessario. Al contrario, Winget tende a installare i programmi nelle posizioni predefinite e richiede più frequentemente i privilegi di amministrazione per l’installazione.

Un’ulteriore risorsa interessante è UniGetUI, che fornisce un’interfaccia grafica per gestori di pacchetti come Winget, Scoop, Chocolatey e altri. Questo strumento elimina la necessità di utilizzare la riga di comando, consentendo agli utenti di scegliere il metodo di installazione che preferiscono.

Winget, con tutte le sue funzionalità e potenzialità, rappresenta un forte passo avanti per la gestione delle applicazioni in Windows. Tuttavia, la varietà di alternative disponibili consente agli utenti di scegliere l'approccio che meglio si adatta alle loro esigenze.