Scoprire i dettagli dei modelli dummy dell’iPhone 17: novità e conferme sul design

Nel mondo della tecnologia, le anticipazioni sui nuovi dispositivi sono sempre accattivanti. Di recente, Sonny Dickson, noto leaker del settore Apple, ha rivelato alcuni modelli dummy dell’iPhone 17, offrendo così un’anticipazione sulle novità che interverranno nella prossima linea di smartphone dell’azienda californiana. Queste prime immagini mettono in evidenza diverse caratteristiche che potrebbero interessare i futuri utenti.

Novità nella progettazione delle fotocamere

Dallo studio dei modelli dummy emerge un’ulteriore evoluzione nel design del sistema fotografico, comune tra i modelli Air e Pro. Sebbene le forme dei bump delle fotocamere siano già state per esempio nei modelli precedenti, ciò che colpisce è la conferma che tutti i modelli della linea iPhone 17 includeranno il supporto MagSafe. Questo è significativo, considerando che nei modelli precedenti come l’iPhone 16e, non era garantito.

Le speculazioni riguardo alla mancanza di MagSafe nel modello Air erano diffuse, principalmente a causa della sua sottigliezza. Si credeva anche che potesse sorgere un’interferenza con il chip C1. Tuttavia, le nuove informazioni tranquillizzano gli utenti, confermando che il modello Air dell’iPhone 17 manterrà questa funzionalità, trattandosi di un aspetto fondamentale per l’ecosistema di accessori Apple.

Cambiamenti nella disposizione della fotocamera frontale

Un’altra modifica interessante riguarda la disposizione della fotocamera frontale nel modello Air. A differenza di quanto accaduto nei modelli precedenti, dove il dispositivo presentava la fotocamera a destra della pillola del Dynamic Island, il nuovo design sposta la fotocamera verso sinistra. Questa scelta permetterà un aspetto rinnovato e diverso, mentre i modelli iPhone 17 e 17 Pro/Pro Max manterranno lo schema precedente, evidenziando ulteriormente le differenze tra i vari modelli della gamma.

Spessore e design dei modelli

Osservando i dettagli degli spessori, la differenza tra i modelli Air e Pro è già evidente. Il modello Air risulta visibilmente più sottile, mentre i modelli Pro sembrano fare un passo verso uno spessore maggiore. Questo potrebbe comportare non solo un’estetica diversa, ma anche considerazioni pratiche riguardo la durata e la gestione della batteria. Anche il modello standard iPhone 17 non varia significativamente in termini di spessore rispetto ai suoi predecessori, il che suggerisce un’evoluzione continua nel design senza stravolgimenti eccessivi.

Questi dettagli presentati da Dickson offrono uno scorcio interessante su quello che potrebbe essere il futuro dell’iPhone 17. Le immagini attirano sicuramente l’attenzione degli appassionati, che attendono con ansia il lancio ufficiale e la possibilità di testare le nuove caratteristiche in prima persona, mantenendo vivo così l’interesse per il marchio.