Scopriamo la potenza del SOUNDBOKS 4: il diffusore audio che sfida le convenzioni

Nel mondo degli accessori tecnologici, dove la qualità del suono incontra l'innovazione, il SOUNDBOKS 4 si distingue per le sue caratteristiche peculiari. Recentemente, ho avuto l'occasione di mettere alla prova questo enorme diffusore Bluetooth in un contesto comunitario, durante un bazar che ha attirato diverse centinaia di persone. Ho deciso di abbandonare un tradizionale sistema di amplificazione per verificare se il SOUNDBOKS 4 potesse fungere da valida alternativa.

La bellezza di un diffusore wireless all’aperto

Il SOUNDBOKS 4 si presenta come un colosso nel suo genere, con un peso di quasi 21 chili e un prezzo che si aggira intorno ai 999 dollari. Anche se ci sono diffusori più economici sul mercato, come quelli della JBL o Ultimate Ears, questo modello porta con sé una potenza e una durata di batteria senza pari. Con la sua autonomia di 40 ore e una produzione sonora di 126 decibel, il SOUNDBOKS 4 può facilmente attrarre l'attenzione di chi cerca un diffusore per eventi all'aperto.

Un elemento di particolare interesse è la batteria, denominata BATTERYBOKS, che può essere sostituita e ricaricata tramite un cavo USB-C. Se dovesse esaurirsi, è possibile ripristinare l'energia in pochi istanti. Ogni batteria aggiuntiva ha un costo di 149 dollari, una spesa che può apparire significativa, ma che potrebbe ripagarsi nel lungo periodo se utilizzata in manifestazioni frequenti. È importante sottolineare che durante l’uso, la ricarica della batteria può compromettere la resistenza all'acqua del diffusore, e questo aspetto deve essere tenuto in considerazione.

SOUNDBOKS 4 come sostituto di un sistema di amplificazione

Il SOUNDBOKS 4 presenta la capacità di espandere la propria gamma sonora, rendendolo un potenziale sostituto per i sistemi PA tradizionali durante eventi all'aperto. Un sistema di amplificazione pubblico, che include mixer e amplificatori, può avere un costo variabile che parte da 500 fino a toccare anche i 10.000 dollari per configurazioni di alta qualità. Utilizzando il SOUNDBOKS 4, questa spesa può essere evitata, poiché esso offre un’ottima qualità audio per musica e annunci in una soluzione portatile.

Indubbiamente, ci sono dei compromessi. Utilizzando solo un SOUNDBOKS 4, l’audio si propaga in una sola direzione, limitando la qualità dell’esperienza per alcune persone posizionate ai lati. Un sistema audio stereofonico, creato accoppiando più diffusori compatibili, potrebbe risolvere questo problema. Purtroppo, la tecnologia Bluetooth 5.0 attualmente in uso non supporta Auracast, il che limita opportunità di connessione per coloro che non possiedono già apparecchiature compatibili.

Non mancano però le opzioni per la connessione cablata. Il diffusore offre ingressi AUX e ingressi XLR, permettendo di collegare strumenti musicali, microfoni o mixer per personalizzare ulteriormente l’esperienza sonora. L’app mobile utilizzata per il controllo offre la possibilità di gestire le impostazioni audio e le connessioni in modo intuitivo.

Resistenza agli agenti atmosferici e prestazioni in condizioni sfavorevoli

Durante il bazar, una pioggia intensa si è abbattuta sull’evento, ma il SOUNDBOKS 4 ha dimostrato di saper affrontare anche le situazioni più estreme. Con un grado di resistenza all'acqua IP65, il diffusore ha continuato a funzionare senza cedimenti, garantendo un'ottima colonna sonora anche in condizioni meteorologiche avverse.

Il peso significativo del diffusore è uno degli aspetti critici: sebbene siano presenti maniglie progettate per facilitarne il trasporto, sollevare questo oggetto potrebbe rivelarsi impegnativo, soprattutto senza l'aiuto di ulteriori mani. Quando la tempesta è passata e il sole ha fatto capolino, il diffusore ha continuato a funzionare egregiamente, chiudendo la giornata con performance impeccabili.

In sostanza, per chi organizza eventi o feste, il SOUNDBOKS 4 rappresenta una soluzione altamente funzionale e versatile. La sua capacità di produrre un audio potente all'aperto, unita alla sua resistenza agli agenti atmosferici, lo rende un investimento valido. Il suggerimento è di considerare l'acquisto di due unità per ottimizzare l'esperienza audio, specialmente per eventi più affollati, dove una configurazione stereo può fare la differenza.