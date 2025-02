Scopri tutte le novità di iOS 18: come trovare più rapidamente le chiamate recenti

La nuova versione di iOS 18, lanciata da Apple a settembre, ha portato numerose novità che semplificano l'uso quotidiano degli iPhone. Tra queste, una delle più apprezzate è sicuramente la possibilità di cercare chiamate e messaggi vocali in modo rapido e diretto. Questo aggiornamento è un significativo miglioramento rispetto alle versioni precedenti, dove trovare informazioni specifiche richiedeva un'elencazione noiosa delle chiamate recenti. Ora, il menu della cronologia delle chiamate si arricchisce di una funzione utile e intuitiva, in grado di rendere l'esperienza d'uso più fluida.

Come cercare le chiamate recenti su iPhone

Con l'introduzione di iOS 18, i possessori di iPhone possono finalmente cercare tra le loro chiamate recenti in modo semplice ed efficace. Per accedere a questa funzionalità, è necessario aprire l'app Telefono e selezionare la scheda "Recenti" in fondo allo schermo. Nella parte superiore della pagina si trova una barra di ricerca che, con tre semplici tocchi, apre un nuovo menu suddiviso in due sezioni: "Chiamate" e "Voicemail", consentendo di visualizzare tutto il materiale desiderato in modo ordinato.

La ricerca può avvenire sia attraverso il nome di un contatto che tramite il numero di telefono o la data precisa. Ad esempio, digitando "mamma" o "papà", l'utente avrà immediatamente accesso a tutte le chiamate e i messaggi vocali associati a quei nomi, facilitando enormemente il recupero delle informazioni. Allo stesso modo, inserendo "agosto" o "luglio", è possibile visualizzare un elenco di contatti specifici da quelle date.

Ma non è tutto: gli utenti possono digitare anche una data esatta, come "5 luglio", per ottenere direttamente tutte le chiamate e i messaggi vocali ricevuti in quel giorno specifico, eliminando il fastidio di dover scorrere manualmente l'intero elenco.

Ulteriori aggiornamenti e caratteristiche di iOS 18

In aggiunta alla ricerca migliorata, iOS 18 ha portato diverse altre funzionalità innovative, tra cui la possibilità di personalizzare lo schermo principale e l'introduzione di RCS per una messaggistica più versatile. Questi cambiamenti non solo rendono l’interfaccia più attraente ma offrono anche funzionalità pratiche che migliorano l’usabilità del dispositivo.

Per approfondire ulteriormente il nuovo sistema operativo, è disponibile anche un approfondimento su iOS 18.3.1, che continuerà a perfezionare l’esperienza utente. Sebbene ci sia sempre spazio per miglioramenti, la direzione intrapresa con il design e le funzionalità di iOS 18 sembra essere molto apprezzata da parte degli utenti.

Nel complesso, i miglioramenti presentati con iOS 18 sono stati accolti positivamente, contribuendo a rendere il dispositivo più intuitivo e adatto alle esigenze quotidiane di chi lo utilizza. Con piccole ma significative novità come la ricerca delle chiamate, Apple dimostra di continuare a investire nell’affinamento delle funzionalità esistenti, migliorando l'esperienza complessiva per gli utenti di iPhone.