Scopri Tiny11: come personalizzare l'installazione di Windows 11 senza software superflui

Scaricare e utilizzare immagini personalizzate dei sistemi operativi può sembrare un'opzione allettante, ma può nascondere insidie. È bene prestare attenzione a fonti di dubbia provenienza per evitare problemi di sicurezza e stabilità. Tiny11 Builder si presenta come una soluzione efficace per personalizzare l’installazione di Windows 11, attingendo esclusivamente al file ISO ufficiale di Microsoft. In questo articolo, esploreremo come utilizzare questo strumento per creare una versione più leggera e priva di software non necessario del sistema operativo.

Che cos'è Tiny11 Builder e come funziona

Tiny11 Builder è un'applicazione sviluppata per semplificare il processo di personalizzazione di Windows 11, utilizzando solo il file ISO ufficiale di Microsoft. Lo strumento interviene sul file install.wim, che contiene l'immagine del sistema, grazie all'uso del comando DISM. Attraverso questa interazione, Tiny11 elimina determinati software che potrebbero essere considerati superflui, consentendo di ottenere un’installazione più snella.

Per avviare il processo, l'utente deve scaricare l'ISO originale di Windows 11 e il pacchetto Tiny11. La procedura è molto intuitiva, ma va notato che Tiny11 Builder non consente di selezionare individualmente i programmi da mantenere o rimuovere. Tuttavia, le informazioni su quali componenti verranno rimossi sono facilmente reperibili nel repository ufficiale su GitHub.

Per gli utenti più esperti, c’è la possibilità di personalizzare ulteriormente il processo. Aprendo il file PowerShell denominato tiny11maker.ps1, è possibile modificare specifiche righe di codice per aggiungere o rimuovere pacchetti software da eliminare, consentendo una personalizzazione più dettagliata a seconda delle esigenze di ciascun utente.

Procedura per l'uso di Tiny11 Builder

Se desideri realizzare un supporto d’installazione di Windows 11 alleggerito, segui questi passaggi:

Avvio di PowerShell: Premi la combinazione di tasti Windows + R, quindi digita powershell "irm https://bit.ly/fidowindows11 | iex" e premi Invio. Questo comando avvierà lo script che permette il download automatico della ISO di Windows 11. Montaggio del file ISO: Dopo aver scaricato il file ISO, fai doppio clic su di esso affinché Windows attribuisca una lettera identificativa di unità. Ricorda di annotare questa lettera poiché sarà necessaria. Scaricare Tiny11: Scarica il file tiny11*.zip dal riquadro Assets della pagina ufficiale. Estrai il contenuto in una cartella che preferisci, ad esempio c:\tiny11builder. Esecuzione dello script: Premi Windows + X per aprire il menu e seleziona Windows PowerShell . Qui, esegui il comando: Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy Unrestricted -Force; .\tiny11maker.ps1 . Conferma l'esecuzione premendo il tasto V e poi Invio. Identificazione del supporto: Sarà richiesto di indicare la lettera identificativa assegnata al file ISO montato. È sufficiente digitare la lettera senza i due punti. Scelta dell’edizione Windows 11: Tiny11 Builder presenta un elenco delle edizioni disponibili. Ad esempio, premi il tasto 5 per creare una versione alleggerita di Windows 11 Pro.

Al termine di queste operazioni, Tiny11 provvede automaticamente alla creazione di un file ISO, denominato tiny11.iso, che rappresenta una versione compatta del sistema operativo.

Come testare la versione compatta di Windows 11

Una volta creata l’immagine ISO con Tiny11, il passo successivo è testarla. È consigliabile utilizzare un software di virtualizzazione, come Hyper-V, per installare il sistema operativo e analizzare il suo comportamento in un ambiente controllato. Ciò permette di verificare se soddisfa le proprie esigenze prima di un'eventuale installazione su hardware reale.

Dallo studio dello script, si nota che Tiny11 disabilita tutte le verifiche sui requisiti minimi di Windows 11, facilitando un’installazione rapida e senza ostacoli. L’utente dovrà soltanto scegliere la lingua e il supporto destinato, riducendo le problematiche comuni che si possono presentare normalmente durante il processo di installazione.

Infine, il file autounattend.xml, che si trova nella stessa directory dello script, è modificabile per semplificare ulteriormente l’installazione, permettendo di saltare fasi non più necessarie. Questi dettagli rendono Tiny11 una soluzione pratica per chi cerca di ottimizzare l’installazione di Windows 11 senza oneri aggiuntivi.