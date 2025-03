Scopri le nuove funzionalità di Apple Intelligence nella beta di iOS 18.4

Apple ha rilasciato oggi la seconda beta di iOS 18.4, che introduce interessanti novità legate a Apple Intelligence all'interno del Centro di Controllo. Questo aggiornamento offre opzioni rapide per accedere a diverse funzionalità innovative che promettono di arricchire l’esperienza utente.

Le nuove funzioni nel Centro di Controllo

Con il recente aggiornamento, gli utenti possono trovare pulsanti specifici nel Centro di Controllo per attivare Siri e Visual Intelligence. Questa modifica rappresenta un notevole passo avanti nella personalizzazione dell'interazione con l'assistente personale di Apple. Gli sviluppatori hanno realizzato un’interfaccia ancora più intuitiva, permettendo di accedere a Siri semplicemente premendo il pulsante dedicato, evitando così la necessità di frasi o comandi complessi.

Una novità non trascurabile è che l’opzione "Scrivi a Siri" è stata riorganizzata e ora si trova nella sezione di Apple Intelligence, piuttosto che in quella di Siri. Questo cambiamento riflette l'intenzione di Apple di rendere più chiare e accessibili le funzioni legate alle sue tecnologie avanzate.

Compatibilità dei dispositivi

Le nuove funzionalità saranno disponibili su tutti gli iPhone che supportano Apple Intelligence, incluse le ultime generazioni, come i modelli iPhone 15 Pro e tutti gli iPhone della serie 16. Questo aggiornamento non è da meno in termini di novità, poiché Visual Intelligence debutta ufficialmente anche sull'iPhone 15 Pro, mentre per i modelli iPhone 16 è la prima volta che gli utenti possono attivarlo direttamente dal Centro di Controllo.

Le migliorie apportate rendono l'interfaccia più user-friendly e suggeriscono come Apple intenda facilitare l'accesso a tecnologie sofisticate. Gli utenti troveranno che, precedentemente, attivare Visual Intelligence avveniva solo tramite una pressione prolungata sul pulsante di Controllo della Fotocamera, un processo non sempre immediato.

Il pulsante azione per un controllo semplificato

Una delle innovazioni più interessanti è rappresentata dalla nuova opzione del pulsante azione, disponibile per i modelli iPhone 16 e iPhone 15 Pro. Questo pulsante consente un'implementazione istantanea di Visual Intelligence, rendendo l'interazione con la fotocamera e le funzionalità associate molto più rapida e intuitiva.

La scelta di rendere disponibili queste funzioni chiave nella schermata principale del Centro di Controllo indica una chiara strategia di Apple per migliorare l'accesso alle sue tecnologie più avanzate, creando un ecosistema dove ogni funzione sia facilmente accessibile a chiunque.

Con queste prossime modifiche, Apple continua a dimostrare il suo impegno per restare all'avanguardia nel settore tecnologico, puntando a un'utenza sempre più estesa e diversificata.