Scopri le novità di iOS 18.4: funzionalità inedite per gli utenti Apple

La nuova versione di iOS 18.4, l’iOS 18.4, sta per arrivare e con essa una serie di funzionalità che potrebbero sorprendere anche i più assidui utenti Apple. Questa release introduce novità significative che spaziano dalla musica ambient al setup di prossimità per i dispositivi Mac. Vediamo nel dettaglio cosa ci riserva questa versione, con un focus su cinque delle caratteristiche più interessanti.

Musica ambient: un nuovo modo di ascoltare

Con l’avvento di iOS 18.4, Apple presenta una novità intrigante: la funzionalità di Musica Ambient. Accedibile direttamente dal Centro di Controllo, offre agli utenti quattro stili musicali distinti: Sonno, Relax, Produttività e Benessere. Ogni stile è associato a una playlist specifica. Ad esempio, nella modalità Relax, gli utenti possono scegliere tra opzioni come Piano Chill, Ambient Chill, Lo-Fi Jazz e Pure Chill. La personalizzazione delle playlist è possibile, consentendo a chiunque di adattare la selezione musicale ai propri gusti.

Se le playlist predefinite non soddisfano i gusti musicali, esiste l'opzione di integrare brani dalla propria libreria di Apple Music. Grazie alla praticità dei toggle nel Centro di Controllo, è possibile accedere alla Musica Ambient anche dalla schermata di blocco o tramite il pulsante di azione dell’iPhone, rendendo l’esperienza d’ascolto ancora più immediata e effettuata senza complicazioni.

Setup di prossimità per Mac: un'integrazione semplice e veloce

Gli utenti che stanno provando la beta di macOS 15.4 in parallelo con iOS 18.4 noteranno una nuova opzione di setup di prossimità. Questa funzionalità funziona in modo simile a quella già presente per iPhone e iPad, facilitando la configurazione di un Mac da zero. Con questa novità, Apple punta a semplificare ulteriormente l'interazione tra i suoi dispositivi, rendendo l’eco-sistema Apple sempre più coeso e facilmente utilizzabile.

Sezione culinaria di Apple News+: ricette e ispirazioni

Una delle novità più avvincenti è l’introduzione della sezione Food in Apple News+, riservata agli abbonati. Questa sezione non solo offre racconti culinari, ma include anche ricette e video, con una presentazione che si presta perfettamente allo schermo ampio dell’iPad. Qui si possono trovare istruzioni di ricette dettagliate, complete di timer integrati.

Ma le ambizioni di questa funzionalità non si fermano qui. Dalle analisi della beta, 9to5Mac ha scoperto indizi che suggeriscono che la sezione Food+Ricette potrebbe arrivare anche su HomePod, il dispositivo smart per la casa di Apple, rivelandosi utile e pratica per chi ama cucinare in cucina.

Filtri fotografici nuovi: maggiore controllo sulla tua libreria immagini

Nell’aggiornamento di iOS 18.4, l’app Foto ha subito alcune migliorie notevoli. Una delle aggiunte più utili è la possibilità di filtrare le immagini in base allo stato "Condiviso con Te". Questo consente di visualizzare rapidamente tutte le foto che amici e familiari ti hanno inviato, semplificando la gestione della tua libreria fotografica e rendendo più immediato il ritrovamento di bei ricordi condivisi.

Evoluzione dell’indicatore di sicurezza: maggiore visibilità e riconoscibilità

L'Indicatore di Sicurezza ha ricevuto un aggiornamento significativo in iOS 18.4. Questo elemento di sicurezza avvisa gli utenti quando componenti critici, come telecamere e microfoni, sono in uso. Ora, quando la Funzionalità Dinamica è attiva, il SIL si posiziona al di fuori di essa, circondato da un * bordo virtuale. Questo non solo lo rende più visibile, ma utilizza anche lo schermo *OLED per apparire più luminoso, simulando in modo efficace la luce LED.

Sebbene inizialmente si pensasse che iOS 18.4 introducesse anche nuove funzioni di Siri collegate a Apple Intelligence, queste novità sono state rimandate. Tuttavia, il nuovo aggiornamento è ricco di modifiche e aggiustamenti, e l’elenco di cinque funzionalità presentato è solo una parte delle novità disponibili. Si invita tutti a esplorare ulteriormente queste novità attraverso il video completo di approfondimento.