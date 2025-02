Scopri le funzionalità più utili del nuovo Pixel: cinque impostazioni da abilitare

Nel mondo degli smartphone, i dispositivi Pixel di Google continuano a distinguersi per la loro semplicità d'uso e le potenti funzionalità. Chi acquista un nuovo Pixel può subito personalizzarlo per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana. In questo articolo, esploreremo cinque impostazioni fondamentali da attivare fin da subito, oltre ad alcune opzioni extra che possono rivelarsi molto utili.

Abilitare il collegamento rapido per la torcia

Molti utenti di smartphone Android sanno quanto possa essere utile la torcia integrata. Che si tratti di cercare le chiavi nella notte o di illuminare un angolo buio, avere accesso immediato alla torcia può fare la differenza. Sul nuovo Pixel, la funzionalità di accensione della torcia può essere rapidamente attivata tramite un collegamento sulla schermata di blocco.

Una volta sbloccato il telefono, basterà un semplice tocco sull'icona della torcia nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Questa opzione consente di accendere e spegnere la torcia senza la necessità di sbloccare del tutto il dispositivo o di navigare nelle impostazioni. Per attivarla, occorre andare in Impostazioni > Display e tocco > Schermata di blocco > Collegamenti e quindi selezionare l'icona della torcia. È possibile posizionarla a sinistra o a destra e configurare anche un'ulteriore scorciatoia a propria scelta.

Modalità notte e non disturbare

Molti utenti amano utilizzare il telefono anche a letto, anche se questa abitudine può ostacolare il riposo. La combinazione della Modalità Notte con la funzione Non Disturbare può essere una soluzione ideale. Attivando entrambe, si impedisce che chiamate non urgenti e notifiche disturbino il sonno.

In questo modo, anche se il telefono viene utilizzato, lo schermo diventa automaticamente in bianco e nero, riducendo l’affaticamento visivo prima di coricarsi. Questa impostazione può essere configurata per attivarsi automaticamente a un'orario prestabilito, per esempio dalle 23:00 alle 08:00. Per attivarla, si può navigare in Impostazioni > Benessere digitale e controlli parentali > Modalità Notte.

Funzione quick tap: accesso veloce alle app

La funzionalità Quick Tap permette di lanciare app specifiche o eseguire attività con un semplice doppio tocco sul retro del telefono. Personalizzabile in modo intuitivo, è una comoda opzione utile per chi utilizza frequentemente certe applicazioni. Ad esempio, si può impostare Quick Tap per aprire un’applicazione come Gemini, facilitando l'accesso a strumenti di uso quotidiano.

Per configurarla, basta andare in Impostazioni > Sistema > Gesti > Quick Tap. Questa funzione non è perfetta, ma si attiva con successo nella maggior parte dei casi. Tra le altre cose, può anche catturare screenshot o avviare la riproduzione di contenuti multimediali.

Monitoraggio dati: limiti e avvisi utili

Per chi utilizza un piano dati limitato, la funzionalità di avviso e limite dati rappresenta un ottimo strumento per evitare costosi sovraccarichi. Attraverso questa opzione, si possono ricevere avvisi quando si sta per raggiungere la soglia di dati consentita per il mese.

Impostando correttamente il limite, il sistema impedisce l'uso oltre tale soglia. Per configurare questa funzione, è necessario recarsi in Impostazioni > Rete e internet > SIM e selezionare l'opzione "Avviso e limite dati". Questa funzionalità è preziosa per gestire i costi e avere un controllo maggiore sulle spese mensili.

Funzione now playing per scoprire nuova musica

Amanti della musica, questa funzione farà la gioia di molti. La funzione Now Playing permette di visualizzare il titolo e l’artista della canzone in riproduzione direttamente sulla schermata di blocco, evitando di ricorrere a applicazioni esterne come Shazam.

Questo strumento lavora in modo automatico e il suo utilizzo è piuttosto semplice. Basta attivarlo attraverso Impostazioni > Suono e vibrazione > Now Playing. Qui, si può anche consultare la cronologia delle canzoni identificate, rendendo l'esperienza musicale ancora più gratificante.

Queste cinque impostazioni rappresentano un ottimo punto di partenza per tutti i nuovi possessori di Pixel. Non si tratta solo di configurazioni base, ma di strumenti che rendono la vita quotidiana più semplice e divertente. Oltre a queste funzionalità, ci sono molte altre opzioni interessanti nei dispositivi Google che possono arricchire l'uso quotidiano. Quali sono le caratteristiche o i settaggi che preferite attivare sui vostri smartphone Android?