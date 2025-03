Scopri la Fujifilm GFX100RF: la nuova mirrorless che rinnova il concetto di fotografia

La Fujifilm GFX100RF si presenta sul mercato come una fotocamera mirrorless di medio formato pensata per gli appassionati di fotografia, pronta a sfidare le convenzioni del settore. Questo articolo esplora in dettaglio le caratteristiche tecniche di questo innovativo dispositivo, evidenziando le sue peculiarità e il prezzo di lancio.

Dettagli tecnici della Fujifilm GFX100RF

La GFX100RF si distingue per la sua ottica fissa Fujinon da 35 mm f/4, che corrisponde a un 28 mm rispetto al formato tradizionale. Questa fotocamera si rivela ideale non solo per la street photography, ma anche per la fotografia paesaggistica, grazie alla sua capacità di catturare immagini di alta qualità. Un’altra caratteristica interessante è l’otturatore centrale a lamelle, scelto invece di un otturatore a tendina, il che consente di ridurre il peso e lo spessore della fotocamera senza compromettere le prestazioni.

In termini di versatilità, la GFX100RF offre un teleconvertitore digitale che permette tre diverse modalità di focale: 45 mm, 63 mm e 80 mm. Anche se si tratta di una crop sul sensore, queste opzioni forniscono una maggiore flessibilità nell’inquadrare i soggetti, rendendo la camera utilizzabile in una varietà di contesti. La qualità d’immagine è garantita dalla combinazione del sensore GFX da 102 MP CMOS II e del processore d’immagine X-Processor 5, già provati e apprezzati nel modello precedente GFX100 II. Questa elevatezza rispecchia l’impegno di Fujifilm nella produzione di fotocamere di medio formato.

La messa a fuoco, eccezionalmente ridotta a soli 20 cm, permette di sperimentare con scatti più ravvicinati, amplificando ulteriormente la versatilità della fotocamera. Inoltre, gli utenti possono apprendere e sfruttare 20 diverse simulazioni di pellicola integrate, che aumentano le possibilità creative in fase di scatto. Per quanto riguarda i video, la GFX100RF supporta la registrazione in 4K a 30 fps, utilizzando una codifica 4:2:2 a 10 bit e presentando compatibilità con il formato Apple ProRes.

Un design retro con funzionalità innovative

Una delle caratteristiche più interessanti della GFX100RF è la ghiera Aspect Ratio Dial, che consente di modificare rapidamente il formato dell’immagine. Con ben nove modalità disponibili, tra cui i formati 3:4 e 17:6, questa funzione rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti di Fujifilm. La ghiera è progettata in modo da integrarsi perfettamente nel design vintage della fotocamera, conferendole un aspetto distintivo e elegante. Questa fusione di stile e funzionalità si rivela molto apprezzata dagli utenti che cercano non solo prestazioni elevate, ma anche un’estetica affascinante.

In sintesi, la Fujifilm GFX100RF si presenta come una fotocamera pensata per i professionisti e gli appassionati che desiderano un dispositivo completo e versatile per affrontare varie situazioni fotografiche. Con la sua struttura leggera e le innovazioni tecniche, la GFX100RF promette di diventare un’importante alleata nella creazione e nella documentazione di momenti significativi attraverso la fotografia. Sarà interessante osservare come questa nuova proposta si posizionerà nel mercato e le reazioni degli utenti che hanno a disposizione un prodotto così completo e sofisticato.