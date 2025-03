Scopri il nuovo MacBook Air M4: arriva il cavo MagSafe 3 in colore azzurro cielo

La presentazione del nuovo MacBook Air con chip M4 ha portato una ventata di freschezza nell'universo Apple. Tra le novità più evidenti c'è l'introduzione di un cavo di ricarica USB-C a MagSafe 3 in una brillante colorazione azzurro cielo, che si abbina perfettamente al laptop. Anche se non hai intenzione di acquistare il nuovo modello, puoi comunque arricchire il tuo arsenale tecnologico con questo accessorio dal design accattivante.

Il cavo USB-C a MagSafe 3: una novità da non perdere

L'arrivo del cavo USB-C a MagSafe 3 di colore azzurro cielo ha fatto il suo debutto nell'Apple Store online subito dopo il lancio del MacBook Air M4. Questo cavo, oltre a fungere da semplice sostituto in caso di smarrimento o danneggiamento del cavo originale, è anche apprezzato da molti utenti come opportunità per cambiare look al proprio caricabatterie. La possibilità di avere questo accessorio in una nuova nuance offre la possibilità di combinazioni fresche e personalizzate.

Il cavo non è esclusivo del nuovo MacBook Air; è compatibile anche con altri modelli, inclusi quelli con chip M2 e tutti i MacBook Pro Apple Silicon a partire dall’M1 Pro. La versatilità del cavo lo rende un acquisto interessante non solo per chi acquista il nuovo laptop, ma anche per chi desidera semplicemente aggiornare il proprio accessorio di ricarica.

Un azzurro cielo che fa colpo

Rispetto al “midnight”, che presenta tonalità più scure, l'azzurro cielo è una scelta molto più luminosa. Apple lo descrive come un "bellissimo blu metallico chiaro che crea un dinamico gradiente quando la luce si riflette sulla sua superficie". Le prime foto reali del MacBook Air M4 in questa nuova colorazione rivelano un blu piuttosto sottile, con sfumature che tendono al grigio a seconda dell'illuminazione. Questo rende l'estetica del nuovo laptop estremamente raffinata e moderna.

Prezzo e disponibilità

Il cavo USB-C a MagSafe 3 ha una lunghezza di 2 metri e viene venduto a un prezzo di 49 dollari. Oltre alla colorazione azzurro cielo, gli utenti possono scegliere anche tra altre opzioni, come space gray, midnight, starlight, black e white. È importante notare che il cavo non include un adattatore di corrente, pertanto sarà necessario utilizzare quello in possesso dell'utente o acquistarlo separatamente.

La nuova offerta di Apple dimostra come l'azienda non smetta mai di sorprendere i propri clienti con novità stilose e utili, mantenendosi nel contempo fedele a una tradizione di alta qualità.