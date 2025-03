Scopri il nuovo LEGO Ideas: il battello a vapore fluviale Amelia, un tuffo nella storia del XIX secolo

LEGO ha recentemente annunciato il suo nuovo set, il LEGO Ideas Battello a vapore fluviale , un omaggio al design delle storiche imbarcazioni del XIX secolo. Questa creazione fa parte della piattaforma LEGO Ideas, dove gli appassionati hanno avuto l'opportunità di sostenere il progetto prima della sua realizzazione. Con oltre mezzo metro di lunghezza e un design straordinario, il Battello a vapore è destinato a diventare un pezzo da esposizione imperdibile. Scopriamo insieme le caratteristiche, le funzionalità e i dettagli di questo set che entusiasmerà i fan del famoso marchio.

Design dettagliato e ispirato alla storia

Il LEGO Ideas Battello a vapore fluviale, ufficialmente denominato Amelia, presenta un design ricco di riferimenti storici. Le ruote a pale laterali, che sono completamente funzionanti, aggiungono un elemento di realismo e rendono omaggio alle vere navi a vapore che navigavano sul fiume Mississippi nel XIX secolo. La costruzione include anche un motore a vapore con un pistone mobile, portando una dimensione meccanica al modello che cattura l’interesse di chi ha una passione per la tecnologia e l'ingegneria, pur non essendo un set della linea Technic.

Ogni aspetto del set è curato nei minimi dettagli. La plancia di comando è dotata di strumenti nautici, mentre la sala macchine è riprodotta in modo autentico. Il ponte principale, infine, è pensato per offrire un’area ai passeggeri e un palco dove la minifigure del musicista può esibirsi, perfettamente integrando l'atmosfera storica del battello.

Un'esperienza di costruzione per adulti e collezionisti

Con i suoi 4.090 pezzi, il LEGO Ideas Battello a vapore fluviale si rivolge principalmente a un pubblico di adulti e collezionisti esperti. Il set offre un'esperienza di costruzione complessa e coinvolgente, ideale per chi desidera sfidarsi con un progetto di grande valore. Il prezzo di 329,99€ riflette la qualità e la quantità di pezzi, rendendolo un acquisto pensato per un pubblico esigente.

La struttura modulare del battello consente ai costruttori di esplorare e apprendere l’architettura di questo tipo di imbarcazione, arricchita da decorazioni in stile vittoriano e bandiere stampate. Con dimensioni importanti di 69 cm di lunghezza, 40 cm di altezza e 15 cm di larghezza, il Battello a vapore non è solo un progetto stimolante, ma anche un complemento d’arredo imponente per qualsiasi appassionato.

Prezzo e disponibilità per il mercato italiano

Il LEGO Ideas Battello a vapore fluviale sarà disponibile per l'acquisto a partire dall'11 aprile 2025. Sarà possibile trovarlo su LEGO.com, presso i LEGO Store ufficiali e dai principali rivenditori autorizzati. Gli appassionati che si registrano come LEGO Insiders avranno accesso anticipato al set già dal 7 aprile, accumulando al contempo 2.475 punti nell’affiliazione Insider. Inoltre, i primi acquirenti riceveranno in omaggio il set Biglietteria Amelia, una vera chicca per collezionisti.

Se siete appassionati di nautica, storia o semplicemente collezionate set caratteristici, il LEGO Ideas Battello a vapore fluviale rappresenta un'opportunità unica per arricchire la vostra collezione con un pezzo icona.

Caratteristiche tecniche del set LEGO Ideas Battello a vapore

Numero pezzi : 4.090

: 4.090 Dimensioni : 69 cm di lunghezza, 15 cm di larghezza, 40 cm di altezza

: 69 cm di lunghezza, 15 cm di larghezza, 40 cm di altezza Età consigliata : 18+

: 18+ Funzionalità : Ruote a pale mobili, motore a vapore dettagliato con pistoni funzionanti, plancia di comando e sala macchine

: Ruote a pale mobili, motore a vapore dettagliato con pistoni funzionanti, plancia di comando e sala macchine Minifigure incluse : Capitano, marinaio, passeggero e musicista

: Capitano, marinaio, passeggero e musicista Dettagli decorativi : Ispirati ai battelli dell'Ottocento

: Ispirati ai battelli dell'Ottocento Prezzo ufficiale : 329,99€

: 329,99€ Disponibilità: A partire dal 11 aprile 2025 nei LEGO Store e su LEGO.com

Il nuovo set non solo celebra un'epoca affascinante della navigazione fluviale, ma offre anche ai costruttori un'opportunità per immergersi in un’esperienza creativa e stimolante.