Scopri i shortcuts di Google Chrome per un browsing più rapido e produttivo

Navigare su Internet con Google Chrome è un’esperienza amata da molti, grazie alla sua interfaccia pulita e alle opzioni per gestire le schede. Tuttavia, non tutti sono consapevoli delle scorciatoie da tastiera integrate che possono incrementare notevolmente l’efficienza.

Questi comandi rapidi, seppur presenti e utilissimi, tendono a rimanere sconosciuti a molti utenti. Dalla riapertura delle schede chiuse all'identificazione delle pagine che appesantiscono il sistema, fino all'accesso rapido ai download, ci sono molte funzionalità da scoprire. Ecco alcune scorciatoie da tastiera che possono migliorare il tuo modo di navigare.

Riaprire le schede chiuse con Ctrl + Shift + T

Uno dei momenti più frustranti mentre si utilizza Google Chrome è quando accidentalmente si chiude una scheda. Se ti trovi in questa situazione, non è necessario cercare nel tuo storico per ritrovare il sito: puoi semplicemente premere Ctrl + Shift + T. Questo comando farà riapparire l’ultima scheda chiusa. Inoltre, se continui a premere la combinazione, Chrome riaprirà le schede precedenti in ordine cronologico di chiusura. È una scorciatoia semplice, ma estremamente efficace per chi spesso si distrae.

Saltare all'ultima scheda con Ctrl + 9

Se sei uno di quegli utenti che ama tenere aperti molti tab, allora questa scorciatoia è fatta apposta per te. Dalla tua attuale scheda, premere Ctrl + 9 ti porterà direttamente all’ultima scheda aperta a destra. Questo è particolarmente utile quando hai aperto molti tab e desideri rapidamente accedere all'ultimo. In questo modo, potrai navigare con maggiore fluidità senza perdere tempo a cercare nella tua lista di schede.

Chiudere la scheda attuale con Ctrl + W

Anche chiudere una scheda è un'operazione che può essere semplificata. Invece di portare il cursore sulla X in alto a destra della scheda, puoi utilizzare Ctrl + W. Questa scorciatoia chiuderà direttamente la scheda sulla quale ti trovi, riportandoti automaticamente a quella a destra, a meno che non sia l'ultima. È un metodo veloce che riduce il tempo speso usando il mouse.

Aprire il Task Manager di Chrome con Shift + Esc

Durante una navigazione intensa, potresti notare che alcune schede diventano lente o si bloccano del tutto. In questi casi, puoi accedere al Task Manager di Chrome per vedere quali schede stanno consumando le risorse del tuo sistema. Basta premere Shift + Esc per aprire questo strumento. Avrai così davanti un elenco di attività in esecuzione, comprese le schede aperte, permettendoti di chiudere quelle che rallentano il tuo browser.

Accedere rapidamente alla barra degli indirizzi con Ctrl + L

Quando stai digitando e hai bisogno di visitare un nuovo sito, non vuoi perdere tempo a localizzare il cursore nella barra degli indirizzi. Il comando Ctrl + L facilita tutto questo: premendolo, evidenzierai automaticamente il testo nella barra degli indirizzi, permettendoti di inserirne uno nuovo senza interrompere il flusso di scrittura.

Fermare il caricamento della pagina con il tasto Esc

Può capitare che tu clicchi su un link sbagliato. In queste situazioni, fermare il caricamento della pagina è immediato. È sufficiente premere il tasto Esc, che farà cessare la richiesta al server senza alcun problema. Non c'è bisogno di ricordare combinazioni o passaggi complicati.

Aprire la pagina dei download con Ctrl + J

Controllare i file scaricati non dovrebbe essere un processo laborioso. Google Chrome offre una pagina dedicata alla cronologia dei download, facilmente accessibile premendo Ctrl + J. Questo consente di accedere rapidamente a tutti i file scaricati, semplificando la loro gestione e rendendo ancora più funzionale l’esperienza di navigazione.

Queste scorciatoie possono veramente migliorare il modo in cui utilizzi Google Chrome. Ma non fermarti qui: esplora anche altre scorciatoie per macOS o Windows 11 che potrebbero tornarti utili nella tua navigazione quotidiana.