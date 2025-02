Scopri come trovare il tuo smartphone grazie ai tuoi orologi Garmin

Quando il nostro smartphone scompare in casa, la frustrazione può crescere rapidamente mentre lo si cerca ovunque. Tuttavia, chi possiede un orologio Garmin ha dalla propria un alleato prezioso per risolvere questa situazione. Grazie alla funzione di ricerca dell’apparecchio, recuperare il telefono diventa un’operazione semplice e veloce.

La funzione "Trova il mio telefono" è uno degli aspetti meno noti ma più utili degli orologi Garmin. Questa funzione consente di emettere un segnale di allerta sullo smartphone, facendolo suonare e vibrare quando si trova nel raggio di azione del Bluetooth, che generalmente raggiunge un massimo di circa 10 metri. Per gli utenti Android, è possibile anche attivare il lampeggio della fotocamera, a patto che siano state concesse le autorizzazioni necessarie. Vediamo più nel dettaglio come utilizzare questa funzionalità su ciascun modello di orologio Garmin.

Cos’è la funzione Trova il mio telefono?

Questa funzione si rivela particolarmente vantaggiosa per localizzare lo smartphone associato al proprio orologio Garmin. Quando attivata, il telefono emette un segnale sonoro e vibra per facilitarne la ricerca. Alcuni modelli di orologi Garmin forniscono anche informazioni sulla potenza del segnale Bluetooth, che aumenta man mano che ci si avvicina al telefono. È importante notare che la funzione opera solo quando ci si trova nel raggio di azione del Bluetooth. Per gli utenti di iPhone, è necessario che l’app Garmin Connect sia attiva in background.

Modelli Garmin Fenix ed Epix

Per gli utenti degli orologi Garmin Fenix ed Epix, il primo passo per utilizzare questa funzione è premere e tenere premuto il pulsante LIGHT per accedere al menu di controllo. Qui, andando a cercare l’icona "Trova il mio telefono" — che appare come un telefono con un punto interrogativo — si può attivare il segnale. Se si è nel raggio d’azione del dispositivo, questo emetterà un avviso sonoro. Una volta trovato il telefono, basta premere il pulsante BACK per interrompere la ricerca.

Modelli Garmin Instinct

Chi possiede un orologio Garmin Instinct deve premere e tenere premuto il pulsante CTRL per accedere al menu di controllo. In questo menu, sarà possibile trovare l’icona "Trova il mio telefono". Attivando questa funzione, il telefono comincerà a suonare se si trova nei paraggi. Quando si trova il dispositivo, si può premere BACK per cessare l’emissione dell’allerta.

Modelli Garmin Venu e Vivoactive

Per gli utenti delle serie Venu e Vivoactive, il procedimento è altrettanto diretto. È necessario premere e tenere premuto il pulsante Action per aprire il menu di controllo. Da lì, si deve selezionare l'icona "Trova il mio telefono". Se il telefono è all'interno del raggio di azione, emetterà un segnale acustico che aiuterà a trovarlo. Dopo averlo localizzato, è sufficiente premere BACK per chiudere la funzione.

Modelli Garmin Forerunner

Gli utenti della serie Forerunner possono iniziare premendo e tenendo premuto il pulsante LIGHT per accedere al menu di controllo. Alcuni modelli, come il Forerunner 235, richiedono di selezionare il pulsante Arrow per aprire il widget di controllo. Dopo aver premuto il pulsante Action, si dovrà selezionare l'opzione "Trova il mio telefono". Una volta che il telefono è stato trovato, si può tornare indietro premendo BACK.

Modelli Garmin Vivosmart

Localizzare il telefono con un Garmin Vivosmart è un processo semplice. Bisogna premere il pulsante menu o back situato sotto lo schermo, navigare verso il menu Bluetooth e selezionare "Trova il mio telefono". Questa procedura risulta rapida e intuitiva.

Modello Garmin Lily

Infine, gli utenti dell’orologio Garmin Lily possono utilizzare questa funzione con facilità. Basta scorrere verso il basso dalla schermata principale per aprire il menu di controllo e quindi selezionare "Trova il mio telefono".

Con tutte queste informazioni a disposizione, non vi resta che mettere in pratica quanto appreso e sfruttare al meglio le potenzialità del vostro orologio Garmin per non perdervi mai più nel tentativo di localizzare il vostro smartphone.