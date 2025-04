Scoperte sorprendentemente spaziali su Google Earth: avvistato un satellite in Texas

Google Earth è noto per le sue immagini mozzafiato e per i suoi dettagli sorprendenti, che spaziano dall’esplorazione di isole remote a paesaggi familiari. Recentemente, gli appassionati della piattaforma hanno fatto un’interessante scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui vediamo il nostro mondo dallo spazio.

Un’immagine misteriosa di un satellite

Negli ultimi giorni, un’immagine pubblicata su Reddit ha catturato l’attenzione di molti utenti, rivelando l’apparizione di un satellite in volo sopra il Texas settentrionale. Gli osservatori hanno notato che la fotografia mostra un satellite, visibile in cinque diverse colorazioni, sorvolare una zona boschiva all’interno di un rifugio per la fauna selvatica a circa 100 chilometri da Dallas. Questa scoperta ha incuriosito sia i neofiti che gli esperti di aerospaziale, visto che i satelliti in orbita bassa viaggiano a un’altitudine molto maggiore rispetto a un bombardiere B-2.

La potenza dei satelliti in orbita bassa

Attualmente, ci sono più di 9.300 satelliti attivi in orbita terrestre, nonostante il numero esiguo di bombardieri B-2 operativi nelle forze armate americane. Mentre un B-2 vola a velocità relativamente modeste, i satelliti in orbita bassa oltrepassano questa velocità di trenta volte, volando a quote che raggiungono i 40 chilometri. Il numero crescente di questi veicoli spaziali ha portato a un incremento significativo di osservazioni da parte di appassionati e professionisti, con l’ambiente aereo che diventa sempre più affollato.

Interrogativi sull’identità del satellite

Nonostante le somiglianze con un satellite Starlink di SpaceX, l’identità del satellite avvistato non è stata ancora confermata. Il satellite in questione è simile a un Starlink V2 Mini, che possiede due pannelli solari lunghi circa 30 metri. La rete Starlink, con oltre 7.000 unità, rappresenta la maggior parte dei satelliti attivi oggi, quindi non sarebbe sorprendente se questa immagine di Google Earth fosse davvero la prima cattura di un satellite Starlink in orbita.

La data e la provenienza dell’immagine

Le analisi sui dati di Google Earth indicano che l’immagine è stata acquisita il 30 novembre 2024, da un satellite di osservazione Pleiades ad alta risoluzione di proprietà della Airbus. Un altro utente di Reddit ha ipotizzato che il satellite avvistato potrebbe essere una navetta cinese per l’imaging terrestre, conosciuta come Ziyuan 3-02, che stava sorvolando la stessa area del satellite Pleiades al momento della cattura.

Queste scoperte non solo ampliano le conoscenze sull’orbita satellitare, ma offrono anche un’ulteriore dimensione all’uso di Google Earth come strumento di esplorazione e scoperta in tempo reale. Con il continuo avanzamento della tecnologia spaziale, è probabile che simili avvistamenti diventino ancor più comuni in futuro, trasformando la nostra percezione dello spazio e delle sue dinamiche.