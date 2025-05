Scoperta una rete di crimine informatico: il mercato clandestino delle truffe in criptovalute in crescita

La rapida espansione delle frodi legate alle criptovalute ha alimentato un mercato nero di servizi di riciclaggio di denaro, offrendo rifugio a truffatori e hacker. Tra le varie piattaforme, una particolare realtà ha attirato l’attenzione per la sua ampia gamma di attività illecite. Questo articolo esplora la rete di servizi clandestini che si è sviluppata su Telegram, focalizzandosi sulla società Xinbi Guarantee, registrata negli Stati Uniti, che ha facilitato enormi transazioni per le frodi informatiche.

L’espansione del mercato delle truffe in criptovaluta

Negli ultimi anni, i crimini informatici legati a truffe in criptovalute hanno visto un’esplosione preoccupante. Queste frodi, spesso perpetrate da organizzazioni ben strutturate, hanno attirato investimenti da tutte le parti del mondo, generando profitti enormi. A fianco di tal fenomeno, è emersa una rete di servizi per il riciclaggio di denaro, che ha permesso a chi ruba di nascondere le proprie tracce finanziarie. In questo contesto, Xinbi Guarantee è emersa come un attore chiave, trovando un terreno fertile tra i parlanti cinesi e oltre. Questo marketplace ha messo a disposizione non solo servizi per il cash-out in criptovalute, ma anche opzioni per chi si occupa di hackeraggio e frodi, creando un vero e proprio bazar sotterraneo dove è possibile acquistare e vendere attività illecite.

Le attività illecite di Xinbi Guarantee

Secondo le ricerche condotte da Elliptic, una nota azienda di tracciamento delle criptovalute, Xinbi Guarantee ha facilitato più di 8,4 miliardi di dollari in transazioni dal 2022. Questo volume di affari è sorprendente e rappresenta larghissima parte dei proventi provenienti da truffe. Un aspetto particolarmente allarmante è che la piattaforma non si limita solo a servizi di riciclaggio: offre anche attività come la surrogazione di maternità, donazione di ovuli e, in modo estremamente grave, servizi di molestie a pagamento. La brutale semplicità con cui queste attività sono elencate e pubblicizzate è sconcertante, rendendo chiaro che si tratta di una rete organizzata e ben strutturata di crimine.

Il panorama di collusione e criminalità

Elliptic ha sottolineato che Xinbi Guarantee non è l’unico mercato online di lingua cinese emerso nell’ultimo anno. La scoperta di Huione Guarantee, un’altra piattaforma simile con sede in Cambogia, ha rivelato una profondità impressionante nel panorama delle frodi informatiche: si stima che questa abbia facilitato 24 miliardi di dollari in transazioni, rendendola una delle più grandi realtà di questo tipo nella storia. Le azioni del governo statunitense mirano a limitare l’accesso di tali operazioni alle istituzioni finanziarie americane, cercando di mettere un freno a questa ondata di crimine informatico che sembra crescere di giorno in giorno.

Il ruolo del governo e i futuri sviluppi

La scoperta di queste operazioni da parte di Elliptic ha portato l’amministrazione americana a prendere misure più severe, come dimostra l’inserimento di Huione Group in una lista di operazioni per il riciclaggio di denaro. Tali eventi evidenziano la necessità di un intervento globale e coordinato per affrontare un fenomeno viaggiante che sfida le leggi nazionali e mette in pericolo vittime in tutto il mondo. Con l’ecosistema delle criptovalute in continua evoluzione, anche le pratiche illecite si stanno adattando, rendendo fondamentale l’attenzione delle autorità su questi mercati neri.

In questo contesto, la luce gettata su Xinbi Guarantee rappresenta solo una parte di un vasto e complesso mosaico di frodi, riciclaggio e sfruttamento che richiede una sorveglianza costante e un’azione decisa per proteggere gli utenti e preservare l’integrità del sistema finanziario globale.