Scoperta dell’università di Berkeley: realizzato un modello di intelligenza artificiale low-cost

Un team di ricerca della UC Berkeley ha ottenuto risultati sorprendenti nel campo dell'intelligenza artificiale, dimostrando che è possibile replicare modelli complessi senza la necessità di budget stratosferici. Il progetto, chiamato TinyZero, ha erradicato il mito secondo il quale solo i giganti dell'industria tecnologica possano accedere a progetti avanzati di AI. Con un investimento di appena 30 dollari, i ricercatori sono riusciti a ricreare le capacità principali del noto modello R1-Zero di DeepSeek. Ecco come hanno realizzato questa impresa.

La metodologia di TinyZero: un approccio economico e innovativo

Il team ha optato per l’apprendimento per rinforzo come metodo per ricreare il modello di ragionamento di DeepSeek. Diversamente dai tradizionali approcci che richiedono potenze di calcolo elevate e servizi cloud costosi, hanno impiegato un modello linguistico di base, un semplice prompt e un sistema di ricompensa per guidare l’apprendimento. Questa scelta ha reso la ricerca altamente accessibile e replicabile.

Per testare l’efficacia di questo approccio, i ricercatori hanno utilizzato il gioco Countdown, che richiede ai giocatori di arrivare a un numero target tramite operazioni matematiche semplici. Inizialmente, TinyZero si limitava a fare ipotesi casuali, ma progressivamente ha appreso a verificare l’affidabilità delle sue risposte, cercando soluzioni migliori e adattandosi alle varie situazioni del gioco.

Un punto notevole è come modelli più piccoli, con 0,5 miliardi di parametri, si limitassero a indovinare senza un vero approfondimento. Al contrario, modelli più grandi, in particolare quelli da 1,5 miliardi di parametri e oltre, hanno iniziato a perfezionare le loro capacità, aumentando in modo significativo l'accuratezza delle risposte generate.

TinyZero: costi e accessibilità

Ciò che rende TinyZero estremamente rilevante nel panorama attuale delle intelligenze artificiali è il basso costo paragonato alle soluzioni tradizionali. Ecco un confronto per rendere più chiara la questione:

API di OpenAI : 15 dollari per ogni milione di token.

: per ogni milione di token. DeepSeek-R1 : 0,55 dollari per ogni milione di token.

: per ogni milione di token. Costo totale di TinyZero: 30 dollari, con una spesa una tantum per la formazione.

La caratteristica open source di TinyZero, che lo rende disponibile su GitHub, permette a chiunque di testarne le funzionalità. Tuttavia, attualmente è stato sperimentato esclusivamente nel contesto del gioco Countdown, lasciando aperte molte possibilità per future applicazioni e test.

Un passo avanti nella democratizzazione dell'intelligenza artificiale

La realizzazione di TinyZero segna un significativo passo avanti nella democratizzazione dell'intelligenza artificiale, suggerendo che anche piccole realtà o ricercatori indipendenti possano sperimentare e sviluppare modelli di intelligenza artificiale avanzati, senza la necessità di ingenti capitali. Questa ricerca apre le porte a opportunità inedite nel campo della tecnologia, invitando a riflettere su come, in un futuro non troppo lontano, una maggiore varietà di persone e organizzazioni possano diventare parte attiva in questo settore in rapida evoluzione.