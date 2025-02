Sconti imperdibili sui dispositivi HONOR: ecco le offerte da non perdere

Nel panorama tecnologico attuale, i marchi si contendono l'attenzione dei consumatori con offerte irresistibili. Recentemente, HONOR ha lanciato una serie di promozioni sui suoi dispositivi più iconici, tra smartphone pieghevoli e tablet di alta qualità. Scopriamo nel dettaglio cosa offre HONOR e quali sono i vantaggi di ciascun modello in promozione.

HONOR Magic V2: design sottile e innovazione

L'HONOR Magic V2 si distingue nel mercato degli smartphone pieghevoli per il suo design elegante e per l'affidabilità nella costruzione. Questo dispositivo è dotato di una cerniera innovativa realizzata in lega di titanio, capace di resistere a oltre 400.000 aperture. Ciò non solo garantisce una lunga durata del prodotto, ma assicura anche un'esperienza d'uso senza compromessi.

Un altro punto forte del Magic V2 è la funzionalità di multitasking avanzato, chiamata Dual Tasking Efficiency, la quale consente di dividere lo schermo per utilizzare simultaneamente più applicazioni. Questo è particolarmente utile per chi utilizza frequentemente il proprio smartphone per lavoro o intrattenimento. In occasione della promozione, il prezzo è fissato a 799,90€ dal 25 al 28 febbraio, con un'opzione bonus che permette di aggiungere l’adattatore HONOR SuperCharge Power Adapter a soli 1,90€ in più, per una ricarica veloce e pratica.

HONOR Magic V3: la nuova frontiera del pieghevole

Il modello successivo, HONOR Magic V3, rappresenta un ulteriore passo avanti nel mondo degli smartphone foldable. Caratterizzato da un display flessibile di altissima qualità, il Magic V3 è progettato con un focus sulla portabilità, pur mantenendo uno schermo ampio che offre un'esperienza visiva straordinaria. Gli utenti potranno apprezzare una qualità visiva senza precedenti, unita a prestazioni hardware elevate.

Questo smartphone sarà disponibile a 1499,90€ dal 21 al 24 febbraio. Anche in questo caso, l'utente ha l'opzione di acquistare l’adattatore HONOR SuperCharge Power Adapter per una piccola somma aggiuntiva di 1,90€, garantendo così una ricarica rapida e funzionale.

HONOR 200 Pro: potenza e fotografia unite

Per gli appassionati di fotografia e prestazioni elevate, l'HONOR 200 Pro si presenta come un'opzione premium. Questo dispositivo è equipaggiato con un display AMOLED da 6,78 pollici, e ospita un potente processore Snapdragon 8s Gen 3. I 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna rendono questo smartphone perfetto per gestire anche le applicazioni più esigenti.

Uno dei punti di forza è la fotocamera tripla da 50 MP sviluppata in collaborazione con Studio Harcourt, che offre ritratti di altissima qualità e professionali. La batteria, con una capacità di 5200 mAh, supporta una ricarica rapida fino a 100W, assicurando un'ottima autonomia per l'uso quotidiano. Questo dispositivo avrà un prezzo scontato di 499,90€ dal 25 al 27 febbraio, con l'opzione di includere l’adattatore HONOR SuperCharge Power Adapter per 1,90€ in più.

HONOR MagicPad 2: prestazioni elevate per ogni esigenza

L'HONOR MagicPad 2 è un tablet progettato per offrire prestazioni elevate, ideale per chi non vuole rinunciare al comfort visivo. Dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 3, questo dispositivo permette di eseguire operazioni complesse senza difficoltà.

Una caratteristica notevole è il display che integra la tecnologia HONOR Eye Comfort, progettata per ridurre la luce blu e l'effetto flicker, certificata TÜV Rheinland. Con un dimming PWM a 4320 Hz, il MagicPad 2 si presenta come una soluzione perfetta per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare gli occhi. Il prezzo speciale di 499,90€ sarà valido dal 24 al 28 febbraio.

HONOR Pad 9: l’intrattenimento a portata di mano

In chiusura, l'HONOR Pad 9 è il tablet ideale per l'intrattenimento. Con un ampio display da 12,1 pollici e un sistema audio con ben otto altoparlanti, offre un'esperienza d'ascolto e visiva davvero immersiva. Questo dispositivo è progettato anche con funzionalità di comfort visivo, come il Dynamic Dimming, per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.

Questo tablet sarà disponibile a 229,90€ dal 24 al 28 febbraio, e come nei modelli precedenti, gli utenti possono scegliere di acquistare l’adattatore HONOR SuperCharge Power Adapter per 1,90€ in più.