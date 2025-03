Scandalo iPhone 16 Pro: un cliente affronta Apple dopo un evento pericoloso

Nel cuore della celebrazione di San Valentino, una storia inquietante è emersa riguardo un iPhone 16 Pro che ha cominciato a emettere fumi tossici mentre era in ricarica. Glenn Jacobsen, il proprietario del dispositivo, ha vissuto un momento di panico dopo essersi alzato di soprassalto a causa del fumo. Questo evento solleva importanti domande su sicurezza e responsabilità dei produttori, ma anche sull'efficacia dell'assistenza clienti in situazioni critiche. La testimonianza di Jacobsen rivela come i consumatori possano trovarsi in difficoltà quando affrontano problemi con i propri dispositivi tecnologici.

La reazione di Apple e le prime difficoltà

La risposta di Apple ha lasciato Jacobsen incredulo. Dopo aver contattato tramite l'app di supporto, Jacobsen si aspettava una risoluzione rapida e chiara. Invece, senza un'ispezione fisica, l’azienda ha stabilito che il fumo fosse causato da "corpi estranei come polvere, detriti o umidità" presenti nella porta di ricarica. Sebbene Apple abbia ammesso l'impossibilità di accertare la causa del problema senza un esame più approfondito, ha confermato che il danno non era coperto dalla garanzia.

Questo approccio ha sollevato numerosi interrogativi da parte di Jacobsen, che si è chiesto come elementi quotidiani come polvere e umidità possano giustificare il rischio di un incendio. La frustrazione di Jacobsen è palpabile, dato che si tratterebbe di condizioni ambientali normali e comuni. La sua situazione porta a riflettere sull'affidabilità di un marchio che pubblicizza i suoi dispositivi come resistenti e sicuri.

Il ruolo della certificazione IP68

L'iPhone 16 Pro vanta una certificazione IP68, che indica una certa resistenza sia alla polvere che all'acqua. Tuttavia, questa caratteristica sembra entrare in conflitto con la giustificazione fornita da Apple. Thomas Iversen, un esperto legale del Consiglio dei Consumatori norvegese, ha denunciato questa contraddizione. Sottolinea come sia ingiusto da parte dell'azienda collegare la presenza di polvere all'inefficacia della garanzia.

Jacobsen, riguardo al suo dispositivo, ha specificato che è stato esposto solo a polvere domestica, tipica di ambienti non contaminati. Questo porta a interrogarsi sulla sincerità e sull'affidabilità della certificazione IP68, che continua ad essere una delle principali attrattive per i consumatori. La difesa di Apple di fronte a un caso così serio è stata nuovamente messa in discussione.

Il viaggio tra assistenze e scioperi burocratici

Dopo il rifiuto di Apple, Jacobsen ha provato a ottenere supporto da Eplehuset, il negozio in cui ha acquistato il caricabatterie. Procedura che si è rivelata * altrettanto frustrante. Hanno suggerito di sottoporre il prodotto a *un esame fisico, ma al momento della visita non si sono discostati dalla posizione di Apple, ribadendo che la loro conclusione non poteva essere messa in discussione.

Rivolgendosi poi a Elkjøp, il rivenditore presso il quale aveva acquistato il telefono, Jacobsen ha trovato un nuovo ostacolo. Ancora una volta, il supporto ricevuto si è tradotto in parole vuote, mandandolo verso un laboratorio autorizzato Apple senza alcun chiarimento reale sulla possibilità di contestare il verdetto finale. Questo calvario ha spinto Jacobsen a considerare l’idea di attivare la propria assicurazione, sperando di limitare le spese legate a un potenziale nuovo acquisto.

La sorprendente retromarcia di Elkjøp

Inaspettatamente, la situazione ha preso una piega diversa quando Kristian Willanger, responsabile di comunicazione di Elkjøp, ha ammesso pubblicamente gli errori commessi nel processo seguito. Willanger ha evidenziato che il cliente aveva diritto a una valutazione gratuita del dispositivo e che il negozio non era obbligato a seguire ciecamente la posizione di Apple.

Questo sviluppo è significativo, poiché mette a nudo le falle nel sistema di assistenza e la necessità di un controllo più scrupoloso sui diritti dei consumatori. L'invito affinché Jacobsen si metta in contatto con loro per risolvere il problema mostra una presa di responsabilità da parte del rivenditore. Le parole di Willanger risuonano come un monito ai consumatori affinché siano consapevoli dei propri diritti e non si fermino di fronte a risposte superficiali da parte delle aziende. La vicenda di Jacobsen si configura come una lezione importante sull'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza dei prodotti tecnologici.