Scandalo durante la Build: Messaggi riservati di Walmart in bella vista per errore

Nella recente conferenza Build di Microsoft, un imprevisto ha catturato l’attenzione mediatica, quando Neta Haiby, a capo della sicurezza per l’intelligenza artificiale dell’azienda, ha involontariamente divulgato messaggi interni riservati riguardanti l’utilizzo da parte di Walmart degli strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft. Questo episodio è stato accompagnato da una protesta che ha interrotto il talk, aggiungendo ulteriore tumulto all’evento.

L’episodio del meeting interrotto

Durante la conferenza, mentre Haiby stava co-presentando una sessione sulle migliori pratiche di sicurezza per l’intelligenza artificiale insieme a Sarah Bird, i fondatori del gruppo di protesta No Azure for Apartheid, Hossam Nasr e Vaniya Agrawal, hanno interrotto il discorso. Alla base della loro protesta c’era la condanna dei contratti di Microsoft con il governo israeliano, accusando la compagnia di complicità nel conflitto palestinese. I manifestanti hanno espresso il loro disappunto urlando: “Come puoi parlare di intelligenza artificiale responsabile quando Microsoft alimenta il genocidio in Palestina?” La tensione è aumentata, costringendo la sicurezza a rimuovere i protestanti dall’auditorium, permettendo così la ripresa della sessione, anche se in modo confuso.

Messaggi riservati e nuove collaborazioni

Poco dopo il ripristino della sessione, mentre cercava di condividere la registrazione della riunione, Neta Haiby ha erroneamente aperto Microsoft Teams, esponendo messaggi riservati. Questi comunicati interni rivelavano che Walmart, uno dei maggiori clienti di Microsoft, stava pianificando di implementare i servizi Entra e AI Gateway dell’azienda. Un messaggio di un architetto di soluzioni cloud di Microsoft ha affermato con entusiasmo che “Walmart è pronto per utilizzare Entra Web e AI Gateway”, segnalando una collaborazione fruttuosa tra le due imprese.

Un ingegnere dell’intelligenza artificiale di Walmart ha anche descritto la posizione di Microsoft nel settore, affermando che “Microsoft è decisamente avanti rispetto a Google in materia di sicurezza dell’IA”. Queste affermazioni hanno colto di sorpresa gli spettatori collegati alla diretta, destando preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni sensibili.

La risposta di Microsoft e la questione delle proteste

In seguito all’episodio controverso e alla proteste durante la Build, sono stati cercati commenti ufficiali da parte di Microsoft riguardo ai messaggi divulgati e la risposta ai manifestanti. Purtroppo, al momento della pubblicazione, l’azienda non ha fornito alcuna dichiarazione. Quest’assenza di risposta ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul rapporto tra Microsoft e le questioni geopolitiche, specialmente in merito al conflitto israelo-palestinese.

Proteste ricorrenti e dipendenti insoddisfatti

Questo non è il primo caso di interruzioni durante il Microsoft Build. Già nei giorni precedenti, un lavoratore palestinese del settore tecnologico aveva causato una pausa mentre il Capo di CoreAI di Microsoft stava parlando, mettendo in evidenza le crescenti tensioni tra i dipendenti e la dirigenza. Anche Vaniya Agrawal, uno dei manifestanti, aveva già interrotto importanti figure come Bill Gates e Satya Nadella durante un evento celebrativo per il 50° anniversario di Microsoft. È emerso che Agrawal era stata licenziata poco dopo aver presentato le sue dimissioni due settimane prima delle proteste.

La svolta della sicurezza nell’era dell’intelligenza artificiale

Con l’aumento dell’attenzione sull’intelligenza artificiale e le sue implicazioni etiche, la funzione di Neta Haiby e di altri leader in sicurezza e responsabilità dell’IA è diventata cruciale. In questo contesto, il disguido avvenuto durante la Build non ha solo messo in ombra l’importanza delle pratiche di sicurezza, ma ha anche sollevato interrogativi sull’uso responsabile della tecnologia da parte di giganti come Microsoft. La comunità tecnologica e i clienti continueranno a vigilare su come queste dinamiche si evolvono, sperando in una gestione più trasparente e consapevole da parte dell’azienda.