Sblocco iPhone con la mascherina: la grande novità della beta di iOS 15.4

Dopo il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.3, Apple ha avviato una nuova serie di test beta per la prossima versione del suo sistema operativo, che prende il nome di iOS 15.4. La prima beta è ora disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento over-the-air, ma senza un changelog delle modifiche diventa difficile capire in anticipo quali sono le novità incluse nel nuovo update.

Fortunatamente, lo YouTuber Brandon Butch ha già trovato un paio di interessanti miglioramenti che vengono testati da Apple tramite la build iOS 15.4 beta 1. Il più importante è senza dubbio il supporto Face ID in grado di funzionare anche se si indossa una mascherina: una funzionalità davvero importante e utile in questo periodo di pandemia.

Stando a quanto rivelato dallo YouTuber, “Face ID è più accurato quando è impostato solo per il riconoscimento facciale completo. Mentre si indossa una mascherina con Face ID attivo, l’iPhone è in grado di riconoscere le caratteristiche uniche intorno all’occhio per l’autenticazione”. In più, Butch ha anche individuato un nuovo pulsante nell’aggiornamento iOS 15.4 che consente agli utenti iPhone di abilitare “Face ID con mascherina” tramite l’apposita opzione nel menu Impostazioni.

Il noto sito “9to5Mac” riporta inoltre che Apple avrebbe aggiunto ancora più miglioramenti al riconoscimento Face ID, consentendo agli utenti iPhone di indossare occhiali e mascherina contemporaneamente.

“L’uso di Face ID mentre si indossa una mascherina funziona al meglio quando è impostato per riconoscere ogni paio di occhiali che vengono regolarmente indossati”, fa sapere il portale, che poi precisa: “Face ID con una mascherina non supporta gli occhiali da sole”.

Questo ultimo aspetto farà forse storcere il naso ai fan della “Mela”, ma non si può non valutare in maniera estremamente positiva la possibilità di autenticarsi anche indossando la mascherina e gli occhiali “classici”.

Fonte Phone Arena