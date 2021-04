Sblocco dell’iPhone con la mascherina, Apple spiega il funzionamento

Con il lancio di iOS 14.5 e watchOS 7.4, Apple ha introdotto una funzionalità molto attesa dagli utenti, ovvero la possibilità di sbloccare i propri iPhone anche se si indossa una mascherina protettiva grazie all’Apple Watch al polso (e sbloccato, ndr).

Per spiegare meglio il tutto, compresi i requisiti necessari per il funzionamento, Apple ha pubblicato un documento di supporto dove spiega che il processo di sblocco di Apple Watch non utilizza Face ID per il riconoscimento e l’autenticazione. Per consentire all’Apple Watch di procedere all’autenticazione e sbloccare l’iPhone sarà necessario che l’utente abbia un ‌iPhone‌ X (o un modello successivo) aggiornato con iOS 14.5 (o successivo) e di un Apple Watch Series 3 (o modello successivo) con watchOS 7.4 (o successivo), che dovranno essere abbinati.

Sia il WiFi che il Bluetooth dovranno essere attivati ​​per garantire la comunicazione tra l’iPhone e l’Apple Watch. Inoltre, l’Apple Watch deve avere un passcode e il rilevamento del polso deve essere abilitato. Lo sblocco con Apple Watch deve essere espressamente attivato affinché funzioni: per procedere in tal senso basta andare su Impostazioni e successivamente su Face ID e passcode.

Affinché l’Apple Watch possa autenticare la nostra identità, il dispositivo deve essere al polso e sbloccato. In più, la mascherina deve coprire correttamente bocca e naso: un dettaglio necessario per segnalare all’iPhone di utilizzare il metodo di sblocco secondario anziché Face ID.

Per sbloccare l’iPhone con l’Apple Watch, l’utente dovrà riattivare l’iPhone sollevandolo o toccando lo schermo, per poi guardarlo per sbloccarlo (in modo tale da non rischiare “sblocchi indesiderati” quando ci si trova a distanza dall’iPhone). Apple tiene a precisare che la nuova funzione può consentire anche ad altre persone di sbloccare il nostro iPhone, pertanto è doveroso riflettere bene prima di abilitarla.

Sebbene non sia sicura come Face ID, la nuova funzionalità di sblocco con Apple Watch è comunque un’opzione “comoda”, dato che consente di non inserire continuamente il passcode sui propri dispositivi quando si indossa la mascherina.

Fonte MacRumors