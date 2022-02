Sbloccare l’iPhone con mascherina e occhiali: tutto sul nuovo Face ID

Una delle novità più interessanti che Apple sta introducendo sugli iPhone è certamente la possibilità di sbloccare il “melafonino” anche se si indossa la mascherina. Si tratterebbe di una vera e propria svolta, dato che in questi due anni di pandemia moltissimi possessori di iPhone hanno lamentato il fatto di non riuscire ad utilizzare la funzionalità Face ID con la mascherina sul viso.

Apple ha compreso il problema e ha lavorato per risolverlo nell’ultimo aggiornamento iOS 15.4, attualmente disponibile per sviluppatori e beta tester pubblici. In iOS 15.4, infatti, gli utenti possono sbloccare l’iPhone sfruttando il Face ID anche con la mascherina che copre il viso. Ma come funziona esattamente e quali sono le caratteristiche di questa nuova funzionalità? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Come funziona Face ID con la mascherina

Quando si indossa la mascherina, che copre la metà inferiore del viso, la funzionalità Face ID scansiona la zona degli occhi per verificare l’identità dell’utente e autenticarlo. Stando a quanto affermato da Apple, Face ID va a riconoscere le “caratteristiche uniche” intorno alla zona degli occhi.

Per attivare il “nuovo” Face ID il procedimento è sempre lo stesso. Basta scorrere verso l’alto sul display ‌del proprio iPhone‌ ed effettuare lo sblocco del device tramite una scansione. Tuttavia, vanno eseguiti alcuni passaggi di configurazione aggiuntivi e c’è ancora una modalità che non consente il rilevamento del viso: vediamo di cosa si tratta.

Face ID con un’impostazione mascherina

Con l’aggiornamento a iOS 15.4 è incluso un Face ID integrato con un processo di configurazione della mascherina che dovrà essere completato. È identico al processo di configurazione del Face ID originale: l’utente dovrà quindi effettuare una scansione facciale 3D. Si può fare anche in un secondo momento: basta aprire l’app Impostazioni, cliccare su Face ID e passcode, autenticarsi con un passcode e attivare l’opzione “Usa Face ID con una mascherina”.

Face ID con mascherina e occhiali

Ma cosa accade se l’utente indossa degli occhiali? Poiché quando si indossa una mascherina la funzionalità Face ID si concentra sulla zona degli occhi, l’utente dovrà “aggiungere” gli occhiali che indossa di solito: se usa più paia, dovrà eseguire una scansione per ciascuno.

Per completare il processo di aggiunta degli occhiali, bisogna aprire l’app Impostazioni, cliccare su Face ID e passcode, autenticarsi con un passcode e fare tap su “Aggiungi occhiali”. A quel punto, si indossano gli occhiali e si effettua un’ulteriore scansione Face ID, che è identica a qualsiasi altra scansione Face ID in cui si ruota la testa per scansionare da più angolazioni.

Nessun supporto per occhiali da sole

Mentre la funzione “standard” di Face ID funziona anche quando si indossa la maggior parte degli occhiali da sole, con questa nuova versione della funzionalità viene richiesto il contatto visivo diretto. Gli occhiali da sole vanno ad oscurare gli occhi, pertanto non possono essere utilizzati.

Limitazioni

Face ID con mascherina è disponibile solo sui modelli iPhone 12 e iPhone 13. Pertanto, la funzionalità è compatibile con ‌iPhone 12‌, iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌ Pro, iPhone 12 Pro Max, ‌iPhone 13‌, ‌iPhone 13‌ mini, iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Non funziona con le versioni precedenti di iPhone e nemmeno con iPad.

Face ID con Apple Watch

Face ID con mascherina non sostituisce la funzione Sblocca con Apple Watch preesistente: le due modalità possono essere utilizzate insieme, tenendo conto che l’iPhone‌ ha per impostazione predefinita la funzionalità di Face ID con mascherina.

Sblocca con Apple Watch, fino all’aggiornamento iOS 15.4, era l’unica opzione disponibile per sbloccare l’iPhone‌ indossando una mascherina, anche se con più limiti e incapace di funzionare con app di terze parti o con Apple Pay‌. Chiaramente, questa modalità continua ad essere l’unica opzione per coloro che hanno un iPhone 11 o un modello precedente.

