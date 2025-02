Sanremo 2025: dietro le quinte del festival, tecnologia e scelte artistiche a confronto

Il Festival di Sanremo continua a occupare le prime pagine dei media nazionali in questo febbraio 2025. Questo evento annuale ha dimostrato di saper attrarre anche il pubblico più giovane, grazie a un mix di tradizione e innovazione. Anche quest'anno, la manifestazione non delude, rivelando non solo canzoni, ma anche le tecnologie che ne accompagnano le performance.

L'importanza della tecnologia nel festival

Nel contesto di un festival così atteso, la tecnologia assume un ruolo centrale. La qualità audio, infatti, è fondamentale per garantire che le canzoni risuonino al meglio. In queste ore, un video che mostra Stash, il frontman dei The Kolors, ha attirato l'attenzione sui social media. In questo filmato, Stash discute le motivazioni alla base della scelta del suo gruppo di optare per un microfono cablato, in netta contrapposizione con quelli senza fili utilizzati dagli altri artisti. Approfondiremo ora il tema dei microfoni, un argomento apparentemente tecnico, ma di cruciale importanza per la resa live delle performance.

La scelta del microfono: un dettaglio fondamentale

Il microfono selezionato dai The Kolors è il Sennheiser MD441-U, descritto da Stash come un «microfono vintage». Questa definizione sottolinea la presenza del cavo, ma non tradisce le qualità tecniche del dispositivo, che è di altissimo livello, con un prezzo che supera i 1.000 euro. Si tratta di un microfono dinamico, noto per la capacità di restituire una voce cristallina. Questo aspetto è particolarmente utile nelle esibizioni dal vivo, dove è facile perdere parole e sfumature. Ecco perché i The Kolors hanno optato per questo modello piuttosto che per un microfono wireless. La scelta è chiara: una performance di qualità richiede un audio impeccabile.

Il Sennheiser MD441-U ha una storia affascinante. È in produzione dal 1971 e ha trovato un ampio utilizzo nei programmi televisivi sovietici degli anni '70. Famose figure politiche, come Leonid Brezhnev, sono state viste utilizzarlo in interviste, rendendolo un oggetto iconico. La sua forma distintiva, che ricorda un rasoio, ha contribuito alla sua popolarità nel tempo, conferendogli anche un certo valore storico.

I microfoni wireless: libertà e praticità

Contrariamente ai The Kolors, la maggior parte degli artisti italiani in gara ha scelto microfoni wireless, consentendo loro di esibirsi senza restrizioni di movimento. Questi modelli, pur essendo apparentemente simili, offrono una serie di vantaggi, oltre a facilitare performance più dinamiche e artistiche. Uno dei modelli più diffusi nel panorama musicale è lo Shure SM-58, che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo, disponibile online a circa 100 euro. Un'altra alternativa è il Sennheiser E945, leggermente più costoso e caratterizzato da una robustezza maggiore.

Questa nuova generazione di microfoni senza fili ha raggiunto una qualità audio che spesso viene paragonata a quella dei microfoni tradizionali. Tuttavia, gli audiofili solitamente rimangono scettici riguardo a questa equivalenza. Ciò nonostante, i microfoni wireless offrono agli artisti libertà di movimento sul palco, la quale è diventata sempre più importante per performance che combinano canto e spettacolarità visiva. In un festival come Sanremo, il cantante che si limita a stare fermo davanti al microfono è un’immagine che sta perdendo rilevanza rispetto a quella di artisti che ballano e interagiscono con il pubblico.

Effetti scenici e scenografia

Un altro elemento da considerare è l’aspetto scenografico. L'assenza di cavi consente ai tecnici di allestire uno spazio più ordinato e curato. In un evento che viene visto da milioni di telespettatori, la presentazione scenica gioca un ruolo fondamentale nel coinvolgimento del pubblico. Senza la necessità di gestire fili e cavi, le esibizioni possono apparire più fluide e professionali.

Il Festival di Sanremo si conferma dunque un'importante piattaforma non solo per la musica, ma anche per la tecnologia e la creatività artistica. Con le scelte dei diversi cantanti, il pubblico ha la possibilità di scoprire come ogni dettaglio – dal tipo di microfono utilizzato alla disposizione scenica – contribuisca alla magia di questo evento.

