San Valentino 2025: ecco le offerte imperdibili di Xiaomi fino al 17 febbraio

Le offerte di San Valentino 2025 sullo store Xiaomi hanno ufficialmente preso il via, promettendo sconti accattivanti su un ampio catalogo di prodotti. Gli utenti interessati possono approfittare di sconti fino al 17 febbraio, alle 9:59, per diverse categorie, dalle ultime novità tecnologiche agli accessori. Questa è un’ottima opportunità per acquistare quello che si desidera per il partner o anche per sé stessi, approfittando della ricca offerta che l’azienda cinese ha da proporre.

Ampia gamma di prodotti in promozione

Lo store Xiaomi ha messo a disposizione una vasta gamma di offerte in occasione di San Valentino. Gli utenti possono trovare sconti su smartphone, tablet, smartwatch e cuffie, oltre ad altri accessori. Non si tratta solo di prodotti high-tech; la varietà è talmente ampia che ognuno potrà trovare qualcosa di interessante. Gli utenti potranno anche optare per sconti al carrello in base all'importo totale della spesa, con diverse fasce di riduzione. Per chi è in cerca di un buon affare, c'è l'imbarazzo della scelta.

Un aspetto che rende queste offerte ancora più vantaggiose è la disponibilità di coupon promozionali e bundle, che consentono di ottenere prodotti aggiuntivi senza alcun costo. Per coloro che desiderano esplorare tutte le opzioni disponibili, è consigliabile visitare il link dedicato alle promozioni nel sito di Xiaomi.

Sconti automatici fino a 30 euro

Per festeggiare San Valentino, gli acquisti sullo store Xiaomi sono accompagnati da sconti automatici al momento del pagamento. Ecco come funziona:

È possibile ottenere 10 euro di sconto per una spesa minima di 129 euro .

per una spesa minima di . Per chi spende almeno 219 euro , lo sconto aumenta a 20 euro .

, lo sconto aumenta a . Infine, chi effettua un acquisto di 329 euro o più riceverà 30 euro di sconto.

Questi sconti rendono l'acquisto di prodotti di alta gamma più conveniente e stimolano gli utenti a considerarli nel loro prossimo shopping.

Offerte sui nuovi POCO X7 e X7 Pro

Un'altra offerta da tenere presente è il significativo risparmio di 50 euro sull’acquisto dei nuovi POCO X7 e POCO X7 Pro. Questi modelli sfoggiano prestazioni elevate e caratteristiche all'avanguardia, rendendoli una scelta ideale per chi desidera un dispositivo moderno a un prezzo accessibile. Durante questo periodo di San Valentino, è quindi possibile ottenere un ottimo smartphone a un prezzo vantaggioso.

Acquisti vantaggiosi per nuovi utenti e codici sconto

Xiaomi ha pensato anche a chi non ha mai effettuato acquisti nel suo store, offrendo sconti extra ai nuovi utenti. Creando un nuovo account, è possibile sfruttare un coupon di 20 euro per l'acquisto di smartphone e tablet dai 199 euro in su, oltre a ulteriori coupon su prodotti AIoT e altri dispositivi. Questi vantaggi sono accessibili attraverso l’area dedicata ai nuovi utenti nel sito.

Un'altra opportunità proposta è lo sconto extra del 10% per gli acquisti effettuati tramite l’app Xiaomi, utilizzando il codice promozionale Love2025. Questa offerta, tuttavia, non è applicabile su alcuni modelli specifici come Xiaomi 14T Pro e POCO X7. Inoltre, l’app propone coupon supplementari su prodotti selezionati, permettendo di risparmiare ulteriormente.

Modalità di pagamento flessibili

Per rendere l'esperienza d'acquisto ancora più comoda, Xiaomi ha introdotto diverse modalità di pagamento. Gli utenti possono completare i loro acquisti anche in 3 rate tramite PayPal o scegliere un finanziamento Findomestic, che consente di suddividere il pagamento fino a 24 mesi per alcuni prodotti selezionati. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi desidera gestire le proprie spese in modo più flessibile e pianificato.

Le offerte di Xiaomi per San Valentino 2025 presentano l'opportunità perfetta per aggiornare il proprio dispositivo tecnologico o per fare un regalo significativo. Con scadenza fissata al 17 febbraio, gli interessati non devono perdere tempo e sono invitati a visitare lo store online per scoprire tutte le promo disponibili prima che sia troppo tardi.