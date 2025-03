San Diego: il trasporto pubblico accetta Apple Pay con modalità Express Transit

Il sistema di trasporto pubblico di San Diego compie un passo decisivo verso la modernizzazione. Le autorità locali, in particolare il San Diego Metropolitan Transit System e il North County Transit District , hanno annunciato che accettano ora i pagamenti tramite Apple Pay utilizzando la modalità Express Transit. Questa innovazione è destinata a semplificare notevolmente l’accesso ai vari mezzi pubblici nella città californiana.

Che cos’è la modalità Express Transit di Apple Pay

La modalità Express Transit di Apple Pay rappresenta una funzionalità innovativa che consente ai viaggiatori di effettuare pagamenti con un semplice tap, senza necessità di attivare il dispositivo attraverso Face ID, Touch ID o un codice di accesso. Questo significa che gli utenti possono passare dalle barriere di accesso senza dover sbloccare il cellulare, rendendo il processo di imbarco rapido e diretto. La eliminazione di questi passaggi non solo rende il viaggio più fluido, ma offre anche maggiore comodità in situazioni affollate.

Grazie a questa tecnologia, i passeggeri non dovranno più preoccuparsi di rallentamenti alla barriera o di problemi legati all’autenticazione dei pagamenti. Con la sola vicinanza del proprio dispositivo al lettore, sarà possibile accedere ai mezzi pubblici in modo immediato, sia che si tratti di un autobus, di un tram o di altri servizi di trasporto.

La visione delle autorità di trasporto

Stephen Whitburn, presidente del consiglio di amministrazione dell’MTS e membro del consiglio comunale di San Diego, ha espresso entusiasmo per questa nuova iniziativa. Ha dichiarato che questo cambiamento rappresenta un importante progresso per il trasporto pubblico della città, migliorando così l’esperienza dei passeggeri. Whitburn ha sottolineato che sia che ci si stia recando a una partita dei Padres, a un concerto, o semplicemente per andare al lavoro, la possibilità di pagare con Apple Pay consente ai viaggiatori di salire sui mezzi pubblici in modo più veloce e pratico.

Il miglioramento del servizio di trasporto non si limita solo alla comodità dei pagamenti, ma mira anche a promuovere un uso maggiore del trasporto pubblico, contribuendo così alla sostenibilità e riducendo il traffico nei momenti di punta.

I mezzi pubblici che accettano pagamenti tramite Apple Pay

Tutti i bus e i tram del San Diego Metropolitan Transit System, insieme ai servizi offerti dal NCTD, come il COASTER, il SPRINTER, il BREEZE e il FLEX, ora supportano la funzionalità di pagamento Express Transit. Questa inclusione amplia notevolmente le opzioni per gli utenti della rete di trasporto pubblico, rendendola ancora più accessibile e funzionale.

La speranza delle autorità è che la semplicità dei pagamenti tramite Apple Pay possa incentivare una maggiore adesione all’uso dei mezzi pubblici, creando un’alternativa valida e comoda all’uso dell’auto privata. In un’epoca in cui la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale sono sempre più importanti, l’integrazione della tecnologia nel sistema di trasporto pubblico potrebbe rivelarsi un passo strategico verso un futuro più ecologico per San Diego.