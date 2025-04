Samsung Wallet: nuova funzione di pagamenti rateali in test negli Stati Uniti

La recente introduzione della funzione “Installment Payments” nell’app Samsung Wallet segna un passo importante nell’evoluzione dei pagamenti digitali. Questo nuovo servizio, precedentemente conosciuto come Instant Installment, permette agli utenti di suddividere i pagamenti in rate, rendendo più facile l’acquisto di beni e servizi.

Cosa sono i pagamenti rateali di Samsung Wallet

La funzione “Installment Payments” di Samsung Wallet consente agli utenti idonei di alcuni stati americani di dividere le spese in rate mensili. Gli utenti possono utilizzare specifiche carte di credito Visa e Mastercard per accedere a questa opzione vantaggiosa. Questo servizio è stato creato per semplificare e rendere più accessibili gli acquisti in negozio, in particolare per chi desidera gestire le proprie finanze senza affanni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Il programma di accesso anticipato è programmato per il periodo dal 28 aprile al 6 giugno 2025. Durante questa fase, gli utenti di Samsung Wallet in diverse aree degli Stati Uniti hanno l’opportunità di provare e sperimentare i pagamenti rateali, contribuendo allo sviluppo e all’ottimizzazione della funzionalità.

Come accedere alla prova della funzione

Samsung sta contattando una selezione di clienti tramite email per invitarli a unirsi alla lista d’attesa per il programma di accesso anticipato alla nuova funzione. Gli utenti idonei troveranno anche un banner informativo nell’app di Samsung Wallet riguardo ai pagamenti rateali. Questa strategia rappresenta un modo diretto di coinvolgere i consumatori e valutare l’interesse per questo servizio.

Draftato in collaborazione con Splitit, il sistema di pagamenti rateali non richiede controlli di credito, semplificando ulteriormente l’adesione. Tuttavia, è fondamentale notare che questa opzione è disponibile solo per una selezione di carte di credito approvate e per utenti residenti in determinati stati statunitensi.

I requisiti per l’accesso ai pagamenti rateali

Il programma “Installment Payments” attualmente è riservato ai residenti di Arizona, Idaho, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Montana, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah e Wyoming. La selezione di questi stati è parte di una strategia mirata da parte di Samsung per testare il servizio in mercati specifici, permettendo di raccogliere feedback utili per doppiarne l’efficacia.

Per far parte di questa iniziativa, gli acquirenti possono iniziare a utilizzare il servizio di Samsung Wallet nei negozi che accettano pagamenti tramite questa piattaforma. Ciò significa che la maggior parte dei dettaglianti che accettano pagamenti elettronici sarà disponibile per gli utenti che desiderano sfruttare questa nuova opportunità.

Prospettive future per la funzionalità

Con la conclusione del programma di prova, Samsung prevede di espandere la disponibilità dei pagamenti rateali a un pubblico più ampio di utenti negli Stati Uniti. Questa funzione potrebbe rappresentare un cambio di paradigma nel modo in cui gli acquirenti effettuano gli acquisti, rendendo i pagamenti più flessibili e accessibili, assecondando le necessità di un consumatore sempre più orientato al digitale.

In un contesto in cui il commercio elettronico continua a crescere, l’inserimento di servizi come i pagamenti rateali potrebbe rivelarsi una mossa vincente per Samsung Wallet, ampliando ulteriore il suo ecosistema di servizi e aumentando la soddisfazione dei clienti.