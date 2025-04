Samsung Wallet in fase di test: nuove funzioni per pagamenti rateali e trasferimenti rapidi

Samsung Wallet si prepara a introdurre importanti novità per i suoi utenti. L’ultima versione beta dell’app di pagamento digitale rivela che l’azienda sta testando due funzionalità attese: la possibilità di effettuare pagamenti in rate e un sistema per inviare denaro con un semplice tocco.

Pagamenti in rate con Splitit

Il servizio di pagamento rateale, denominato Buy Now, Pay Later , è alimentato dalla piattaforma Splitit. Essa consente agli utenti di utilizzare le carte di credito Visa e Mastercard senza la necessità di un controllo di credito. Questa opzione rappresenta un cambiamento significativo per l’ecosistema di Samsung Wallet, visto che facilita agli utenti l’acquisto immediato di beni e servizi, suddividendo il pagamento in rate più gestibili. Una delle peculiarità di questa funzione, come suggerito dalle schermate beta trapelate, è che potrebbe esserci un processo di approvazione e potrebbero applicarsi delle eventuali commissioni.

L’integrazione di questa funzionalità suggerisce che Samsung sta cercando di rendere la sua wallet più competitiva nel settore dei pagamenti digitali, dove particolare attenzione è rivolta alla flessibilità finanziaria per i consumatori. Con l’aumento dell’e-commerce e delle transazioni online, il BNPL può diventare un alleato prezioso per chi desidera una gestione più pratica delle proprie spese.

Trasferimenti di denaro semplici e veloci

La nuova funzionalità di invio denaro consente agli utenti di trasferire fondi sia online che offline tramite la tecnologia NFC, semplicemente toccando un altro dispositivo compatibile o una carta di debito. Questo sviluppo è particolarmente interessante poiché offre una soluzione rapida e intuitiva per il trasferimento di denaro. Gli importi inviati tramite questa modalità verranno direttamente accreditati sul conto bancario del destinatario collegato alla propria carta di debito.

Tuttavia, non sono stati diffusi dettagli riguardanti la velocità dei trasferimenti. Sarà fondamentale per gli utenti conoscere l’efficienza di questo servizio, specialmente in un’epoca di transazioni rapide e immediatista. La semplicità di poter trasferire denaro con un semplice tocco potrebbe incoraggiare anche utenti meno esperti a utilizzare sistemi di pagamento digitali.

Disponibilità futura in USA

Sebbene non ci sia ancora una data precisa per il lancio ufficiale di queste nuove funzioni, la loro presenza nella versione beta indica che un arrivo sul mercato statunitense potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi. Samsung ha già aperto l’accesso anticipato alla funzione di pagamento rateale lo scorso marzo, rendendo questa fase di beta testing particolarmente significativa, essendo il primo momento in cui tali funzionalità appaiono all’interno dell’app.

Con queste novità, Samsung Wallet si sta posizionando come uno strumento versatile per la gestione delle finanze personali, puntando ad attrarre una base di utenti sempre più ampia e diversificata. Gli sviluppi delle beta versioni sono un segnale chiaro dell’intento dell’azienda di innovare e rispondere alle richieste del mercato attuale.

Per ulteriori aggiornamenti, gli interessati possono restare in contatto con il team di Samsung e tramite le linee ufficiali di comunicazione dell’azienda.