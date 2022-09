Samsung vuole migliorare il riconoscimento facciale: ecco come

Stando a quanto riportato dal sito SamMobile, sempre molto informato sulle intenzioni di Samsung, sembra che il colosso di Seul sia al lavoro su un sistema dual-UDC (Under-Display Camera) progettato per migliorare la sicurezza e il riconoscimento facciale. La società sudcoreana ha recentemente richiesto un brevetto al KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) che descrive proprio questa tecnologia dual-UDC.

Samsung ha presentato domanda per ottenere questo brevetto già nel marzo 2021, prima ancora che fosse introdotto il Galaxy Z Fold 3. Tuttavia, il brevetto è stato pubblicato solo ieri, 22 settembre, come individuato dal sito GalaxyClub.

Il brevetto descrive una configurazione dual-UDC progettata per migliorare il riconoscimento facciale scansionando il viso del soggetto da più angolazioni contemporaneamente: per farla breve viene realizzata una scansione 3D/stereoscopica. Gli stessi documenti suggeriscono inoltre che la configurazione dual-UDC sarebbe in grado di analizzare le pupille dell’utente per una migliore sicurezza biometrica.

Il primo telefono Galaxy a utilizzare la fotocamera Under-Display di Samsung è stato il Galaxy Z Fold 3, dotato di un sensore da 4 MP con pixel da 2 micron e un’apertura f/1.8. Samsung non ha aggiornato l’UDC con il rilascio del nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 4 ma è riuscito a nasconderlo meglio dietro il pannello pieghevole. Tuttavia, la fotocamera non ha ancora acquisito una tecnologia tale da risultare invisibile ad occhio nudo.

Ma quando vedremo effettivamente la tecnologia dual-UDC? Prima di tutto bisogna ricordare che si tratta di un brevetto e che molto spesso le idee dei produttori non diventano concrete: tuttavia, Samsung ha già reso possibile la tecnologia UDC e ideare un sistema basato su due sensori non sembra così inverosimile. Detto ciò, l’ipotesi che i Galaxy S23 – che Samsung dovrebbe presentare ufficialmente a febbraio 2023 – possano disporre di questa tecnologia è davvero remota.

Tuttavia i fan di Samsung apprezzano il tentativo del gigante di Seul di migliorare la sua tecnologia UDC piuttosto che fare come Apple, che prova a risolvere il problema dei ritagli del display utilizzando espedienti software come la Dynamic Island.

Fonte SamMobile