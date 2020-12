Samsung pubblica un video teaser che rivela “un Galaxy in arrivo”: il Galaxy S21 è (quasi) realtà

In queste settimane non si fa altro che parlare dei nuovi telefoni Galaxy S21, che dovrebbero essere ufficializzati tra una quindicina di giorni. Samsung non ha ancora confermato la data esatta, anche se ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l’evento di presentazione si terrà il 14 gennaio, in anticipo rispetto a quanto è avvenuto in passato con gli altri smartphone.

In attesa di conoscere ancora più dettagli su questi nuovi dispositivi, Samsung ha appena pubblicato un video teaser che pare abbia come protagonista proprio il Galaxy S21. Pare, appunti, perchè il gigante di Seul non menziona il prodotto, anche se lo slogan rivela che “un nuovo Galaxy è in attesa”.

Queste parole sono l’unico dettaglio che l’azienda sudcoreana ha deciso di offrire. Il video non ci dice praticamente nient’altro in realtà, poiché traccia la storia della serie Galaxy S e le varie modifiche al design apportate attraverso ogni iterazione. La clip mostra le caratteristiche dei vari dispositivi, che vanno dalle cornici spesse e pulsanti home fisici a design a tutto schermo e i “fori”.

A parte il suddetto slogan, il video di Samsung termina anche con una data stilizzata “2021”, che stando a quanto riferito da alcuni esperti del settore potrebbe alludere al nome del Galaxy S21, anche perchè il “21” spicca rispetto al “20”. Probabilmente Samsung ha voluto solo aumentare l’hype in vista del lancio dei suoi nuovi top di gamma, che andranno ad aprire il 2021 con il “botto”.

A proposito, ma quanti saranno in tutto i Galaxy S21? Come trapelato già in varie indiscrezioni, sembra certo che assisteremo al lancio di tre smartphone, ovvero Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Inoltre, i numerosi “leak” delle ultime settimane hanno permesso di scoprire parecchi dettagli in merito alle specifiche di base e ai prezzi dei nuovi telefoni di Samsung.

guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Android Authority