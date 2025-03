Samsung verso il lancio di nuovi smartphone pieghevoli: Flip7 e Flip FE in arrivo nel 2025

Samsung continua a lavorare attivamente nello sviluppo degli smartphone pieghevoli, settore in rapida ascesa nel mercato tecnologico. Le ultime notizie indicano il possibile lancio di due modelli distinti, il Samsung Galaxy Z Flip7 e il più economico Samsung Galaxy Z Flip FE. Nonostante si parli di un debutto per la prossima estate, persistono alcune incertezze riguardo ai tempi di lancio, spingendo gli appassionati di tecnologia a seguire con attenzione gli sviluppi futuri.

L’atteso arrivo di Galaxy Z Flip7 e Z Flip FE

L’interesse per il prossimo Samsung Galaxy Z Flip7 è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, supportato da una serie di rumor e anticipazioni. Secondo le ultime informazioni, si prevede che questo nuovo modello farà il suo debutto sul mercato a luglio 2025. La presentazione dovrebbe coincidere con l’uscita del Samsung Galaxy Z Fold7, continuando così la tradizione della casa sudcoreana di rilasciare modelli di punta nei mesi estivi.

Ma quest’anno non ci si aspetta solo il lancio di questi dispositivi tradizionali. Ci sono anche voci che parlano dell’introduzione di nuove varianti, tra cui il Samsung Galaxy G Fold, che rappresenta il primo smartphone pieghevole a tripla piega dell’azienda. Inoltre, il Samsung Galaxy Z Flip FE, descritto come un modello entry-level, dovrebbe ampliare l’offerta di Samsung nel settore, soprattutto per quei consumatori alla ricerca di dispositivi più accessibili.

Dettagli e ritardi per il Galaxy Z Flip7 e il Flip FE

I dettagli sul Samsung Galaxy Z Flip7 continuano a circolare tra gli esperti del settore e gli appassionati. Recenti leak suggeriscono che l’azienda abbia deciso di equipaggiare questo device con un display esterno di dimensioni maggiori, simile a quello installato su modelli concorrenti come il Motorola Razr 50 Ultra. Tuttavia, le informazioni emergenti sul modello Z Flip FE, già praticamente confermato, indicano che la sua commercializzazione potrebbe avvenire con alcuni mesi di ritardo rispetto al Flip7.

Come riportato da The Bell, la divisione Exynos di Samsung sta affrontando alcune difficoltà nel rispettare le tempistiche per l’uscita del chipset Exynos 2500, previsto in origine per il Galaxy Z Flip7. Questa situazione ha spinto l’azienda a riconsiderare le sue strategie, portando il chipset a essere dirottato sul Samsung Galaxy Z Flip FE. Pertanto, la versione economica potrebbe arrivare sul mercato solo “mesi” dopo la presentazione del Flip7.

Parallelamente, The Bell ha anche menzionato i progressi per il chipset Exynos 2600, destinato ai futuri Galaxy S26, segnalando che l’azienda sta intensificando i suoi sforzi per garantire una distribuzione ottimale delle sue nuove tecnologie.

Aumento dell’incertezza sul chipset di Galaxy Z Flip7

Con tutte queste novità, cresce l’incertezza riguardo alla scelta del chipset che sarà utilizzato nel Galaxy Z Flip7. La possibilità che Samsung riveda i propri progetti in base alle effettive capacità produttive del suo team Exynos è concreta, e nei prossimi giorni ci si aspetta un incremento di dettagli su questo front. In attesa di conferme ufficiali, gli appassionati di tecnologia seguono con trepidazione l’evoluzione del panorama degli smartphone pieghevoli, sicuri che Samsung avrà molto da offrire nel prossimo futuro.