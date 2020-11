Samsung potrebbe mettere in vendita il Galaxy S21 già a gennaio: le voci sono sempre più forti

Sembra proprio che le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane corrispondano al vero. Sono sempre di più le voci che vogliono Samsung pronta ad anticipare il lancio del Galaxy S21, il prossimo top di gamma dell’azienda di Seul.

Come già emerso di recente sul web, Samsung avrebbe infatti già deciso di lanciare il nuovo telefono “premium” entro il mese di gennaio, o al massimo nella prima metà di febbraio. Addirittura il mese scorso alcune voci insistevano sul fatto che Samsung potesse lanciare l’S21 già a dicembre, mentre altre informazioni suggeriscono che il Galaxy S21 sia già in produzione.

L’informazione è stata pubblicata dall’autorevolissimo sito SamMobile, sempre molto informato sulle vicenda di casa Samsung. SamMobile ha citato fonti anonime provenienti dalla Corea del Sud, che andrebbero a confermare il lancio del Galaxy S21 nel primo mese del 2021. Il rilascio sul mercato dovrebbe avvenire nello stesso mese o al massimo all’inizio di febbraio. In genere, la serie S fa il suo debutto a fine febbraio e viene messa in vendita a marzo. Perchè Samsung ha scelto di cambiare i suoi piani e di anticipare il lancio? Al momento le motivazioni non sono chiare, anche se alcuni esperti del settore suggeriscono che dietro questa decisione potrebbe esserci l’evento iPhone di Apple.

Samsung potrebbe voler far sì che il regno di Apple come azienda che offre i telefoni più avanzati sul mercato duri il meno possibile. La serie iPhone 12 è infatti “sbarcata” nei negozi un paio di mesi prima rispetto alla serie S di Samsung, e la società sudcoreana potrebbe voler stringere i tempi per rovesciare quanto prima i rapporti di forza. Un altro possibile motivo è ovviamente la pandemia di COVID-19, che costringe le aziende ad apportare alcuni aggiustamenti nella loro attività per mitigare le perdite e rimanere competitive.

Fonte PhoneArena