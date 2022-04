Samsung vuole vendere più pieghevoli nel 2022: le mosse dell’azienda

Il settore degli smartphone pieghevoli è ormai in costante ascesa. Sono molti i produttori che hanno deciso di lanciare dei “foldable”, mentre altri lo faranno nel prossimo futuro. Tra le aziende in prima fila nello sviluppo dei pieghevoli c’è sicuramente Samsung, che ha presentato lo scorso anno due eccellenti smartphone come Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Non è certo un caso se le vendite dei pieghevoli di Samsung hanno fatto registrare numeri altamente soddisfacenti per il colosso di Seul, che pare sia riuscito a vendere oltre 9 milioni di telefoni della serie Galaxy Z nel 2021. Ma si sa, l’azienda sudcoreana non si siede mai sugli allori: l’obiettivo di Samsung per quest’anno, stando a quanto affermato da alcuni addetti ai lavori, è quindi quello di riuscire a fare ancora meglio dello scorso anno, ovvero tentare di vendere ancora più smartphone pieghevoli.

Secondo quanto riferito da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), gli obiettivi di Samsung per i suoi prossimi pieghevoli – il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 – sono di riuscire a produrre più del doppio dei telefoni pieghevoli rispetto al 2021.

Ross Young ha anche affermato che Samsung potrebbe lanciare il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 ad un prezzo inferiore rispetto ai dispositivi precedenti. Un aspetto che sembra possibile, dato che negli ultimi tempi la concorrenza è notevolmente aumentata: sono molti ormai i marchi di smartphone che hanno provveduto a lanciare i propri foldable, senza contare che entro il 2022 aziende come OPPO, OnePlus, Vivo e Xiaomi dovrebbero lanciare i loro telefoni pieghevoli al di fuori del mercato cinese.

Stando ai “rumors”, il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe essere più leggero e più sottile del Galaxy Z Fold 3 e non sarà dotato di uno slot S Pen integrato: inoltre, il prossimo pieghevole dovrebbe avere le stesse fotocamere principali e ultrawide del Galaxy S22 Ultra. Ma nelle ultime ore sono emerse anche altre indiscrezioni che riguardano il Galaxy Z Fold 4: vediamole insieme.

Il Galaxy Z Fold 4 potrebbe avere una batteria realizzata da LG

Anche LG sta entrando nel mercato degli smartphone pieghevoli, ma non nella modalità “classica”, anche perché il gigante sudcoreano ha precisato l’intenzione di non produrre più telefoni.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal sito The Elec, LG potrebbe fornire le batterie per il Samsung Galaxy Z Fold 4 o un altro dispositivo della gamma pieghevole di Samsung.

Per vedere i prossimi pieghevoli di Samsung sul mercato dovremo attendere ancora qualche mese, ma nel frattempo sul web stanno già emergendo informazioni sui vari componenti di questi nuovi dispositivi. L’aggiornamento più recente riguarda il probabile cambio del fornitore della batteria per il Galaxy Z Fold 4.

In precedenza, infatti, le batterie per i telefoni pieghevoli erano prodotte da Samsung SDI, ma ora pare proprio che Samsung sia intenzionata a cedere la produzione di questo importantissimo componente ad un rivale storico come LG. L’industria della telefonia mobile in Corea del Sud è stata a lungo dominata da Samsung, ma la sua concorrenza con LG è ancora viva in molti settori chiave.

Dato il feedback generalmente positivo sulle precedenti batterie che Samsung ha acquistato da LG, la mossa dell’azienda non può che avere senso. La diversificazione della catena di approvvigionamento comporterà probabilmente costi inferiori e, potenzialmente, margini di profitto più elevati: evidentemente, a Samsung e LG conviene più essere amici che nemici.

