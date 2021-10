Samsung, la velocità di ricarica sarà deludente anche sui Galaxy S22

Samsung non ha spinto molto sulla tecnologia di ricarica, almeno non allo stesso livello di altre aziende di smartphone. Come sanno bene gli appassionati di smartphone mobile, società come Xiaomi e Oppo hanno proposto soluzioni che vanno anche oltre i 100 W: tutto il contrario di Samsung, che invece continua a puntare su ricariche rapide a 30 W.

I fan del gigante di Seul sperano di vedere qualche miglioramento con i Galaxy S22, che hanno appena ottenuto la certificazione cinese 3C e che verranno quasi certamente ufficializzati a gennaio 2022. L’elenco 3C svela qualcosa proprio sulle tecnologie di ricarica.

A giudicare da uno screenshot dell’elenco, i numeri di modello SM-S9080, SM-S9060 e SM-S9010 supportano la ricarica da 25 W (9 V, 2,77 A) e potrebbero arrivare sul mercato con un caricabatterie da viaggio opzionale. È interessante notare che quel caricabatterie è elencato come EP-TA800, l’alimentatore preferito da Samsung per circa due anni.

Velocità di ricarica del Samsung Galaxy S22: 25 W è troppo poco?

Chiaramente questa notizia potrebbe rappresentare una grande delusione per i fan di Samsung, che speravano di poter disporre di soluzioni di ricarica decisamente più soddisfacenti. Tuttavia, vale la pena notare che i telefoni possono supportare velocità di ricarica più rapide, anche se il caricabatterie di serie che compare nell’elenco 3C è limitato a 25 W. Ciò che emerge è che comunque l’azienda sudcoreana non sembra ancora intenzionata a “spendersi” su questo fronte.

Non è la prima volta che i prossimi telefoni Galaxy S22 compaiono sul sito dell’ente 3C. Già in passato è stato possibile reperire informazioni sulla batteria proprio grazie alla certificazione cinese. Il Galaxy S22 Ultra dovrebbe mantenere la sua capacità di 5.000 mAh, mentre gli altri due modelli previsti per il lancio a gennaio, ovvero il Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus, potrebbero accontentarsi di batterie più piccole.

Fonte Android Authority