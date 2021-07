Samsung Unpacked, cosa aspettarci? I prodotti che vedremo l’11 agosto

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, il prossimo 11 agosto il colosso di Seul terrà un nuovo evento Unpacked dove verranno svelati diversi nuovi prodotti. Nelle ultime settimane abbiamo visto come sul web siano comparse una serie di indiscrezioni relative proprio a questi nuovi device, con Samsung che ha provato a cancellare e nascondere nel migliore dei modi ogni dettaglio (senza riuscirci troppo).

Basti pensare che il noto “leaker” Evan Blass aveva pubblicato diverse GIF rivelatrici su Twitter, successivamente cancellate. Ieri ha fatto capolino sulla piattaforma social una nuova serie di animazioni a 360 gradi che ci consentono di scoprire ciò che vedremo nell’evento Unpacked.

Tanto per cominciare viene confermata la data, sgombrando il campo da ogni dubbio su una possibile anticipazione: alcuni continuavano infatti a sostenere che la data esatta dell’evento sarebbe stata il 3 agosto. Niente di tutto questo, l’evento Unpacked di Samsung si terrà l’11 agosto: potete cominciare a cerchiarla in rosso.

Detto ciò, nell’evento Unpacked dovremmo finalmente assistere al lancio del Galaxy S21 FE 5G. Una mossa un po’ a sorpresa, dato che la carenza globale di chip sembrava causare un ritardo nei piani di Samsung in merito al lancio di questo nuovo prodotto.

Con le GIF si riescono ad osservare nel dettaglio anche gli altri telefoni che vedremo l’11 agosto, specialmente i due attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Ma non è tutto, perché nel corso dell’evento Unpacked verranno presentati anche i due smartwatch Watch 4 e Watch 4 Classic e i nuovi auricolari Buds 2.

Z Fold 3 e Z Flip 3, caratterizzati anche dal supporto 5G, dovrebbero arrivare con un’importante rapporto qualità-prezzo. Il Galaxy S21 FE brilla dal punto di vista della velocità di ricarica (e non solo, ovviamente), mentre il Galaxy Watch 4 ha abbandonato il marchio Active per seguire invece il percorso “Classico”. Infine, gli auricolari Galaxy Buds 2 avranno un’eccellente cancellazione attiva del rumore.

Cosa non vedremo nell’evento Samsung Unpacked (forse)

La possibilità che l’elenco trapelato non sia completo va tenuta in conto. Tuttavia, i fan di Samsung che sperano in qualche ulteriore sorpresa non saranno probabilmente accontentati. Ci riferiamo in particolare al Galaxy Z Flip Lite, una versione del pieghevole di cui si è parlato molto di recente ma che sembra ancora lontana dal vedere la luce.

Negli ultimi tempi qualche indiscrezione corroborava l’ipotesi che il prodotto potesse essere lanciato da Samsung proprio l’11 agosto, ma il gigante di Seul sembra voler puntare su un prezzo molto ragionevole per il Galaxy Z Flip 3 5G di fascia alta, almeno per il momento.

Lo stesso discorso vale per il Galaxy Note 21 e per il trio di tablet Galaxy Tab S8 di fascia alta, trapelati già lo scorso mese di maggio. Anche per questi prodotti l’attesa si protrarrà per qualche altro mese, con l’ufficialità prevista per il 2022 (salvo cambi di programma).

