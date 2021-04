Samsung, ufficiale il Galaxy S20 FE LTE con Snapdragon 865

Da diverse settimane erano aumentate le voci che volevano Samsung pronta a lanciare una terza versione del Galaxy S20 FE, il modello Fan Edition ufficializzato lo scorso anno dal gigante di Seul. Oltre a quella più famosa, dotata di supporto 5G e di un processore Qualcomm Snapdragon 865, Samsung aveva provveduto a rilasciare anche una variante LTE ma con un processore diverso, vale a dire Exynos 990.

La bella notizia è che Samsung sta provvedendo al lancio della terza variante del Galaxy S20 FE, sempre in versione LTE ma con processore Snapdragon e non più con il chip proprietario dell’azienda sudcoreana. Una scelta che non può che fare piacere agli appassionati di Samsung, dato che il chip Snapdragon 865 è senza dubbio più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’Exynos 990.

D’altronde, non è un segreto che il SoC dell’azienda sudcoreana non è esattamente il preferito dai fan, ed è per questo che Samsung sta progressivamente puntando sui processori di Qualcomm, in modo da aumentare anche le vendite.

Stando a quanto trapelato dalle varie fonti, sembra che il Galaxy S20 FE solo 4G con chip Snapdragon 865 sarà inizialmente disponibile solo nei paesi scandinavi. Non a caso il nuovo telefono è comparso già sul sito Web svedese di Samsung, sebbene non sia ancora possibile ordinarlo e non c’è alcuna indicazione sul prezzo di vendita.

Le specifiche di questo smartphone, individuato nel numero di modello SM-G780G, sono praticamente le stesse che abbiamo già avuto modo di apprezzare con il Galaxy S20 FE. A bordo di questo prodotto troviamo infatti un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2400×1080 pixel.

Per quanto riguarda il comparto foto, abbiamo sempre tre fotocamere sul retro con una fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione ottica OIS, un secondo sensore ultrawide da 12 MP e un modulo teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Sul lato anteriore, invece, il Galaxy S20 FE LTE con Snapdragon 865 presenta sempre un sensore da 32 MP. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh e include anche un’eccellente resistenza all’acqua confermata dalla certificazione IP68.

Il chip Snapdragon 865 verrà abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. In sintesi, il Galaxy S20 FE è una versione con poche differenze rispetto al Galaxy S20, con le stesse caratteristiche di base ma un retro in plastica e specifiche della fotocamera meno ambiziose. Tuttavia, come sottolineato da molti, si tratta probabilmente di uno dei migliori telefoni Samsung in circolazione.

Fonte Phone Arena