Samsung, ufficiale il Galaxy F62: la batteria è strepitosa. Ma lo vedremo anche da noi?

Un aspetto che sta diventando imprescindibile per gli utenti è senza dubbio l’autonomia del prodotto. La maggior parte dei consumatori, infatti, è alla ricerca di dispositivi che abbiano una batteria di lunga durata, anche perchè spesso durante la giornata ci si ritrova in situazioni che rendono praticamente impossibile ricaricare il device.

L’ansia da batteria scarica è pertanto un dettaglio sempre molto presente, e negli ultimi anni le cose sembrano essere addirittura peggiorate. Nonostante i produttori di smartphone mobile riescano a realizzare prodotti ogni anno sempre più potenti, le dimensioni della batteria non migliorano mai sensibilmente, fatte salve alcune rare (rarissime) eccezioni. Nella stragrande maggioranza dei dispositivi, l’autonomia arriva a malapena ad un giorno (a volte meno), ed è senz’altro un aspetto che genera una certa frustrazione negli utenti.

Per questo motivo, Samsung ha deciso di rimboccarsi le maniche e provare a realizzare un telefono capace di garantire un’autonomia davvero molto elevata. Stiamo parlando del Galaxy F62, l’ultimo mid-range appena ufficializzato dal gigante di Seul, che sfoggia un’enorme batteria da 7.000 mAh. In questo modo, gli utenti potranno disporre di un telefono che non si spegnerà praticamente mai, nemmeno durante le giornate con un utilizzo molto intenso.

Tra le tante caratteristiche di questo nuovo prodotto non c’è solo la batteria: basti pensare al processore Exynos 9825, precedentemente utilizzato nella linea Galaxy Note 10. Si tratta di un chipset da 7 nm con due core CPU Mongoose M4, due core CPU Cortex-A75, quattro core CPU Cortex-A55 e un processore grafico Mali-G76 MP12. Il telefono è inoltre dotato di due opzioni di RAM (6 GB e 8 GB) e 128 GB di memoria interna, oltre ad uno slot per schede microSD.

Il Samsung Galaxy F62 sarà disponibile in India a partire dal 22 febbraio ad un prezzo di circa 330 dollari (272 euro al cambio attuale). La speranza è che Samsung decida di lanciare questo prodotto anche in Occidente, dove c’è sicuramente bisogno di telefoni caratterizzati da queste batterie così grandi.

