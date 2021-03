Samsung svela le TV in arrivo nel 2021: spiccano le nuove Neo QLED con tecnologia Mini LED

Samsung ha annunciato i nuovi televisori che verranno ufficializzati in questo 2021, a cominciare dai modelli della nuova serie “Neo QLED” 8K e 4K che utilizzano la tecnologia Mini LED per ottenere un maggiore contrasto e una migliore qualità delle immagini rispetto alle soluzioni precedenti.

Grazie alla tecnologia Mini LED, l’azienda sudcoreana è in grado di riempire LED molto più piccoli – e in un numero decisamente superiore rispetto al passato – nel sistema di retroilluminazione della TV. In questo modo si riesce a conferire al televisore un controllo molto più preciso sulle zone di oscuramento e sui livelli di nero, con una conseguente riduzione drastica di qualsiasi effetto indesiderato di “blooming”.

I televisori Samsung di fascia alta di quest’anno includono anche una serie di funzionalità che faranno certamente piacere agli appassionati di gaming. Ad esempio, sui nuovi modelli troveremo una barra delle impostazioni dove saranno presenti tutte le opzioni più importanti di nuova generazione, vale a dire la frequenza di aggiornamento, le proporzioni, il ritardo di input e altro ancora. Diversi modelli arriveranno sul mercato già entro le prossime due settimane, mentre per le restanti TV bisognerà attendere aprile e i mesi successivi.

Un certo interesse si registra attorno a The Frame, uno dei televisori “lifestyle” di Samsung, aggiornato con un design più sottile e più opzioni di cornice in modo tale da farlo apparire come un’opera d’arte sulla parete. Ma non è tutto, perchè il gigante di Seul ha apportato anche un notevole incremento della memoria interna, che passa da 500 MB a 6 GB in modo che i clienti possano ora archiviare più opere d’arte (fino a 1.200 immagini ad altissima risoluzione). Un’altra TV lifestyle, che prende il nome di Sero, avrà anche il supporto per AirPlay 2 di Apple nel prossimo futuro.

La società sudcoreana ha anche annunciato che sta introducendo fattori di forma più tradizionali per i televisori MicroLED, che hanno l’ambizione di superare definitivamente la tecnologia OLED. Invece di offrire opzioni modulari di qualsiasi dimensione come avviene con The Wall, Samsung venderà il set MicroLED nelle dimensioni da 110 pollici, 99 pollici e 88 pollici: stando a quanto trapelato nelle ultime ore, pare verrà anche aggiunto un modello da 76 pollici. I televisori MicroLED da 110 e 99 pollici saranno disponibili già ad aprile. I prezzi dovrebbero essere totalmente inavvicinabili: basti pensare che per il modello da 110 pollici si vocifera un costo intorno alle 100.000/120.000 euro.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti della nuova linea Neo QLED, i modelli Neo QLED 4K avranno un prezzo di partenza di 1.799 euro. I televisori QN800A e QN900A, con risoluzione 8K, saranno disponibili nelle dimensioni da 65” a 85” con prezzi che si aggireranno intorno alle 3.999 euro.

Fonte The Verge