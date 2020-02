Samsung “Trova dispositivo personale”: inviata erroneamente la notifica

Nella giornata di ieri diversi utenti di dispositivi Samsung Galaxy hanno ricevuto una strana notifica dalla funzione “Trova dispositivo personale”.

Il misterioso messaggio ricevuto su diversi telefoni Samsung era semplicemente un numero “1”. Molti utenti confusi da questo messaggio hanno segnalato l’accaduto sui social e sulla community ufficiale della casa coreana.

L’errore è stato segnalato da utenti che utilizzano diversi dispositivi: dal Note 10 al Galaxy S7 Edge. Per fortuna, Samsung ha poi chiarito la situazione con un comunicato stampa ufficiale.

La funzione Samsung “Trova dispositivo personale” ha lanciato ieri una notifica a numerosi smartphone e tablet della gamma Galaxy. “Trova dispositivo personale” è una funzionalità che permette di localizzare i dispositivi registrati con un account Samsung e permette di effettuare backup delle informazioni archiviate su Samsung Cloud.

Il messaggio apparso era un semplice numero “1” e cliccandoci sopra per aprire la notifica questo scompariva.



L’evento non si è limitato a un determinato modello o ad un paese, il messaggio è arrivato ad un numero limitato di dispositivi e ha raggiunto diversi utenti nel mondo: dalla Nuova Zelanda al Canada, dal Sud America a Singapore.

Se l’avete ricevuto non preoccupatevi. Sembra sia stato un errore di Samsung che ha rassicurato i clienti dicendo che questo evento non ha alcun effetto sul dispositivo.

La società coreana ha, infatti, rilasciato un comunicato ufficiale per tranquillizzare gli utenti Samsung, scusandosi per l’errore.

Confermiamo che questa notifica è un messaggio inviato erroneamente nel corso di test interni e non ha alcun effetto sul dispositivo. Samsung si scusa per l’inconveniente che ciò può aver causato ai clienti e si impegna ad evitare che casi simili si possano ripetere in futuro.