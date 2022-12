Samsung trolla Apple: stavolta la presa in giro è sui pieghevoli

Anche se ultimamente i rapporti tra i due colossi sembrano essere più distesi, il trollaggio di Samsung nei confronti di Apple è una di quelle situazioni che gli utenti considerano ormai una certezza.

In passato, come ricorderanno di certo i fan delle due aziende leader nel settore dei telefoni, Samsung aveva realizzato diversi video per prendere in giro i rivali, anche se poi in alcune occasioni si è accodata: basti pensare alla scelta di Apple di non dotare più le confezioni di iPhone di caricabatterie, prima dileggiata da Samsung e poi adottata dal colosso di Seul.

Nel corso degli anni abbiamo pertanto assistito a svariati annunci da parte di Samsung per prendere in giro l'iPhone di Apple, reo di non possedere le caratteristiche e le capacità fornite dai dispositivi Galaxy.

Sta praticamente succedendo la stessa cosa con gli smartphone pieghevoli, un settore su cui Samsung si è lanciata fin dal primo minuto realizzando dispositivi molto apprezzati come i Galaxy Z Fold e i Galaxy Z Flip. Al contrario, sembra che Apple non abbia nei piani alcun foldable, almeno per il prossimo futuro.

Non poteva quindi mancare una presa in giro da parte dell'azienda sudcoreana. Nelle scorse ore è infatti comparso un annuncio, anche se pare sia stato pubblicato online solo in Cina. Ispirandosi un po' al Mondiale di calcio in Qatar, conclusosi da pochi giorni con la vittoria dell'Argentina ai rigori contro la Francia, Samsung ha realizzato un video con un mare di telefoni Galaxy Z Flip che partecipano a quella che viene comunemente chiamata "ola".

La fotocamera fa quindi una panoramica su un paio di iPhone che non sono in grado di piegarsi e non possono quindi unirsi al divertimento. È sicuramente un concetto divertente ed è anche qualcosa a cui Apple, almeno per ora, non può replicare.

Samsung MOCKS Apple not having a folding phone in a new ad posted to Weibo ‼️😳 pic.twitter.com/TtNc3UAPJS — AppleTrack (@appltrack) December 21, 2022

Inoltre, sempre stando agli ultimi rumors, sembra che la società del CEO Tim Cook si stia concentrando molto di più sulle sue attività in abbonamento, con gli aggiornamenti per l'iPhone momentaneamente passati in secondo piano.