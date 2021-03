Samsung potrebbe lanciare tre nuovi processori Exynos nel 2021

Nella giornata di ieri abbiamo svelato l’intenzione di Samsung di realizzare un nuovo processore Exynos destinato alla fascia media, individuato nel numero di modello S5E5515. Grazie al sito SamMobile, sempre molto attento alle vicende che riguardano il gigante di Seul, veniamo a conoscenza che Samsung potrebbe lanciare non uno, ma ben tre processori nel prossimo futuro.

D’altronde, come abbiamo visto anche ieri, Samsung ha deciso di migliorare notevolmente la costruzione dei propri processori mobili negli ultimi mesi dopo aver ricevuto valanghe di critiche per il basso livello prestazionale (e per il troppo surriscaldamento) degli Exynos, specie se paragonati con gli Snapdragon di Qualcomm. La società sudcoreana ha già lanciato l’Exynos 1080 e l’Exynos 2100, ed entrambi si sono rivelati chipset per smartphone piuttosto buoni: passi avanti molto concreti, quindi, anche se i nuovi chip non possono ancora dirsi all’altezza dei processori del produttore USA.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, sembra che la società della Corea del Sud stia lavorando a tre nuovi processori Exynos. L’indiscrezione arriva dal noto leaker IceUniverse (@UniverseIce), che rivela come Samsung sia pronta a lanciare quest’anno tre nuovi chipset Exynos: Exynos 8xx, Exynos 12xx ed Exynos 22xx. I numeri di modello dei nuovi processori non sono ancora del tutto chiari, ma l’Exynos 8xx potrebbe essere proprio il chipset di fascia media di cui abbiamo parlato ieri.

L’Exynos 12xx e l’Exynos 22xx sembrano invece essere chipset di fascia alta. L’Exynos 22xx potrebbe essere lo stesso chipset emerso in alcune precedenti indiscrezioni (dovrebbe avere la GPU AMD, ndr), che potrebbe debuttare su un laptop basato sull’architettura ARM. L’Exynos 12xx, invece, potrebbe essere il successore dell’Exynos 1080 e potrebbe essere rivolto agli smartphone.

L’impegno di Samsung sul fronte hardware è certamente apprezzabile. Gli sforzi dell’azienda sudcoreana hanno portato ad un netto miglioramento degli Exynos: gli utenti si aspettano a questo punto un’ulteriore evoluzione.

Fonte SamMobile